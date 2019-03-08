Bilinmeyen Bir NES Oyunu 30 Yıl Sonra Bulundu

Bir YouTuber’in bir Nintendo çalışanından aldığı kasette şimdiye kadar hiç ortaya çıkmamış bir oyun bulundu.

Az bilinen oyunlar ya da zamanla unutulup kaybolmuş oyunlar oldukça çok. Yine de bu oyunların bir noktada satışa çıktığı, birileri tarafından bilindiği de bir gerçek.

Bu defa durum biraz farklı. YouTuber Stephan Reese (Archon 1981), bir Nintendo çalışanından aldığı bir kasette şimdiye kadar hiç ortaya çıkmamış bir oyun buldu.

Oyunun adı Universal Wrestling Corporation. Bu isim, Ted Turner 1988’de WCW’yi satın aldığında kullanılan isimdi. Oyunu geliştiren ise artık kapalı olan Japon oyun stüdyosu SETA imiş. Oyunun giriş ekranına göre oyun 1989 yılında yapılmış. Oyunda, Flash TV'de Amerikan güreşi izlemiş olanların aşina olduğu Ric Flair, Road Warriors, Sting gibi isimler de yer alıyor. Hiç yayınlanmamış olduğunu göz önüne aldığımızda oyun aslında gayet iyi duruyor.

Eski bir Nintendo çalışanından aldığı oyunu yakında ROM olarak internetten paylaşacağını söyleyen YouTuber, oyuna dair bir de video yayınladı.