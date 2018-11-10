Mahkemede eksik olduğu saptanan dosyanın mahkemeye ulaşmasının ardından karar açıklandı.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Taksiciler ve UBER arasındaki davada bilirkişi raporunun eksikliği sonucunda skandal yaşanmıştı. Dosyaya sunulan rapor kapsamında sadece davacı ve davalı iddialarının özetinin yapıldığı kısmın mahkemeye sunulduğu anlaşılmıştı. Bu olayın ardından bilirkişi heyeti duruşmanın üzerinden iki gün geçtikten sonra mahkemeye bir yazı göndererek dosyada bilirkişi raporunun eksik ve önemli olduğunu beyan etti.

Bilirkişi heyeti tarafından imzalanan ve 9 Kasım’da mahkemeye gönderilen yazıda dört sayfalık raporun üçüncü sayfasındaki davaya ilişkin görüş kısmının yer aldığı bölümün flash bellek hatası sebebiyle dosyaya girmediği anlaşıldı. Bu sebeple de eksik dosya gönderildiği aktarıldı.

Bilirkişi heyetinin raporundaki eksiik kısımda UBER’in haksız rekabet yapıp yapmadığı konusundaki kararlar yer almaktaydı. Bilirkişi raporunun görüş kısmında ise “UBER operatörlerince sunulan taşımacılık hizmetlerinin ‘taksi tarifesi’ne göre saptanmaması, ruhsatlı ve taksi plakalı araçlarla uygulanan taksi ücretleri arasında fark olması, UBER XL operatörlerinin ayrı bir tarife uygulamasının rakipler arasında aldatıcı ve dürüstlük kuralına aykırılık taşıdığı dolayısıyla haksız rekabete yol açtığı” ifadesine yer verildi.