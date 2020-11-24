Pandemi nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilecek Bilişim Teknolojileri Zirvesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün profesyonellerini iş dünyasına adım atmaya hazırlanan öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından "Sırada Ne Var?" temasıyla gerçekleştirilecek Bilişim Teknolojileri Zirvesi, 16-20 Aralık 2020 tarihlerinde pandemi dolayısı ile çevrimiçi olarak katılımcılarını ağırlayacak.

Üniversite öğrencilerinin bilişim sektörüne ilgisini çekmek ve iş dünyası ile öğrenciler arasında iletişim kurulmasını amaçlayan etkinlikte bilişim, teknik yönlerinden uzak bir biçimde incelenerek bilişimin yöneticiler açısından önemli noktaları vurgulanacak.

Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında hem Türkiye hem de dünyada teknoloji sektörünün odağındaki konular, ilgili firma temsilcileri ve teknoloji sektörünün önde gelen isimleri tarafından ele alınacak.

Etkinliğin konuşmacıları, iş ve yaşam deneyimlerini de katılımcılarla paylaşarak iş dünyasına adım atmaya hazırlanan öğrencilere bir ilham kaynağı olacak. Bu sayede etkinlik, katılacak herkese farklı fikirlerin kapılarını aralamayı hedefliyor.

5 gün boyunca toplamda 17 saat sürecek olan etkinlikte, 28 farklı konuşmacı söz alacak. 2000’den fazla katılımcının yer alacağı etkinlikte oturumlar arası netwoking araları da olacak. Bilişim Teknolojileri Zirvesi hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için btz.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.