Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi, insan anatomisine en uygun koltuğu bulmak ve 'oyuncu koltuğu'nu sektörde duyurmak için bir yarışma düzenliyor. Kazanan ekibe 15 bin TL para ödülü ve tasarım kampında eğitim alma fırsatı sunuluyor.

Özellikle son dönemde bilgisayar oyunlarının ve teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar oyunlarına olan ilgi arttı. Ülkemizde bilgisayar başında geçirilen ortalama sürenin 10 saati geçmesi de bu ilginin ne kadar çok olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple Bilişim Vadisi, oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayarak “Bilişim Vadisi Oyuncu Koltuğu Yarışması” düzenliyor Tasarım Kümelenme Merkezi’nin Nurus ve Digiage Oyun Kümelenmesi işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, kazananlara 15 bin TL’ye kadar ödül verileceği açıklandı.

Yarışmanın amacı:

Yarışma, insan anatomisine en uygun şekilde tasarlanacak ve üretilecek oyuncu koltuğunun bulunmasını amaçlıyor. Ayrıca “oyuncu koltuğu”nun mobilya sektöründe duyulmasını sağlamak, teknik bilgi ve tasarıma özendirmek amacıyla da yapılan bu yarışmaya şimdiden yoğun ilgi gösteriliyor.

Yarışmada yapılan tasarımların incelenmesi için 10 adet kriter belirlendi. Tasarımlar bu kriterlere göre değerlendirilecek ve kazanan belirlenecek. Bu kriterler;

Oyun sırasında edinilen deneyimin arttırılması,

Yenilikçilik ve özgünlük,

Kişiselleştirilebilirlik,

Pazarlanabilirlik,

Kapsayıcılık,

Uygulanabilirlik,

İşlevsellik,

Sürdürülebilirlik,

Temizlenebilirlik,

Projeye ilişkin ergonomik verileri etkin şekilde kullanma

Başvuru koşulları

Tasarımlarını yarışmaya sunacak ekiplerin uyması gereken kriterler de belirlendi. Bu kriterlere göre yarışmaya takım olarak katılmak zorunlu olacak ve ekip üyelerinin Türkiye ya da KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, sanat ve tasarım ile mühendislik fakültelerine bağlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenci ya da bu bölümlerden mezun olmuş olması gerekmekte. Yarışmaya katılan kişilerin 25 yaş ve altında olması da belirlenen kurallarından birisi.

Ayrıca katılan ekipler sadece 1 proje ile başvuru yapabilecek ve katılımcıların jüri ve röportör’ler ile herhangi bir bağı bulunmaması gerekmekte. Projelerde, proje sahiplerini tanıtan herhangi bir işaret ya da ibare bulunması da yasak.

Ödüller:

Yarışmaya katılan ekiplerin arasından birinci olan ekibe Nurus Tasarım Kampı, Nurus Çalışma Koltuğu ve 15 bin TL para ödülü verilecek. İkinci olan ekibe ise Nurus Çalışma Koltuğu ve 10 bin TL verilecek. Değerlendirmede üçüncü olan ekip ise Nurus Çalışma Koltuğu ve 5 bin TL’nin sahibi olacak.

Yarışmaya katılmak isteyen ekiplerin projelerini 30 Eylül 2021’e kadar teslim etmeleri gerekmekte. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak için buradaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.