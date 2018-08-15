Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinden Gizli Roketatar Sistemi

Üniversite-sanayi işbirliği ile, savunma sanayisine yönelik olarak geliştirilen çözümlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda, Bilkent Üniversitesi bünyesinde, yenilikçi ögelerle biçimlendirilen Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Eyüp Yücel, Metehan Çam, Ersel Kara, Betül Çetin, İrem Karakaya, Batuhan Hançerlioğulları ve Kaan Bektaş, Sanayi Odaklı Bitirme Projesi kapsamında ROKETSAN için Kaideye Gizli Roketatar Sistemi üzerinde çalıştı.

Roketatar ile donatılan araçlarda, silah sistemi çoğunlukla araç üzerinde bulunuyor. Bu durum, sistemin kolaylıkla saptanmasına sebep oluyor ve bütün sistemi ve askeri personeli tehlikeye düşürüyor. Bu yüzden, başta silah sistemi olmak üzere askeri unsurların olabildiğince saklanma yeteneğine sahip olması büyük önem taşıyor.

Envanterdeki muharebe araçlarının nitelikleri düşünüldüğünde, gizlenebilir bir roketatar sisteminin güvenlik kuvvetlerine önemli katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

Öğrencilerden İrem Karakaya'nın verdiği bilgiye göre, proje kapsamında, askeri kara araçları için geri çekilebilir bir roket fırlatma sistemine dönük çalışma yapıldı. Çalışma için bir insansız kara aracına her birinde 4 namlu yer alan 2 roketatar fırlatıcı rampası yerleştirildi. Araç içine saklanan rampalar, bir saldırı veya tehdit halinde birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkarak atış yapabiliyor. Fırlatıcı rampalar içeriye çekildiğinde ise, araç silahsız görünüm kazandığından öncelikli hedef olmaktan çıkıyor.

Rampalar yatay eksende 360 derece, namlular ise dikey eksende -10 ila 30 derece aralığında hareket edebiliyor. Söz konusu hareket yetenekleri, operatöre geniş bir kapsama sahasında hedefe ateş etme imkanı sağlıyor.

Araç ve silah sisteminin kontrolleri uzaktan kumandayla manuel veya otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor.

Proje kapsamında, normal ölçülerin 5'te biri oranında bir prototip geliştirildi. Araç 3-5 saat süreyle görev yapabiliyor, uzaktan kontrol mesafesi ise 500 metreyi buluyor. Kullanılan teçhizat seçimine bağlı olarak bu süre ve mesafeyi artırmak mümkün olacak.