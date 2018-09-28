Bilkent Üniversitesi ve Huawei Türkiye, Ar-Ge Merkezi İle Anlaşma İmzaladı

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Teknoloji devi Huawei ve Bilkent Üniversitesi alanında başarılı araştırmacıların Türkiye’de kalması için destek programları kurgulayıp çeşitli anlaşmalar imzalıyor.

Daha önce Koç Üniversitesi ile burs programı anlaşmasını imzalayan Huawei’nin şimdiki durağı Bilkent Üniversitesi oldu. Bu noktada Huawei, Türkiye Ar-Ge Merkezi ile Türkiye’deki mühendislerin desteğini almaya geliyor.

Türkiye’nin ilk bilgisayar laboratuvarına sahip olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Bilkent Üniversitesi ile burs destek programı kapsamında ikinci anlaşmasını gerçekleştirdi. Firma, sağladığı burs ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli maddi ve teknik yardımlarda bulunulacak.
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Teknolojik alt yapı eksiklikleri için kendi imkanlarını sunacak olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, burs programı kapsamında gerçekleştirilmek istenen gelişmelere destek olacak. Öte yandan merkez, maddi veya teknolojik yetersizlikler sebebiyle çalışamayan ve yardım talep eden herkese de kapılarını sonuna kadar açıyor.

Etiketler: huawei, bilkent üniversitesi
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