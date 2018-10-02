Bilkom'un Tweet'ine Göre Cyberpunk 2077, 2019'da Geliyor

Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili uzun süredir bir takım dedikodular bulunuyordu. Ancak bunların hiçbiri elle tutulur somut veriler değil, genelde tahmin veya deneyimlerden faydalanarak söylenen sözlerden ileri gidemiyordu. CD Projekt ile ortak olan Bilkom geçtiğimiz haftalarda bir tweet attı, ancak bu tweet'i kısa bir süre sonra sildi.

Pek çok kişinin merakla beklediği Cyberpunk 2077 oyunu ile alakalı CD Projekt'in ortağı Bilkom'un attığı tweet bekleyenleri daha da heyecanlandırdı. Aslında bu tweet geçen hafta atılmıştı ancak, silindiği için ortaya çıkarılması biraz daha geç oldu. Tweet içerisinde "Geliyor, hazır olduğunda! The Witcher serisinin yapımcısı CD Projekt'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 #BilkomGüvencesiyle 2019 yılında Türkiye'de!" yazıyordu.

Doğrulamak için önümüzde halen biraz süre var. Ancak önceden ele geçen raporlar da yapımına başlayalı çok uzun süre olmayan oyunun gayet iyi ilerleme kaydettiği yönündeydi. CD Projekt şimdilik oyunun açıklanma tarihi ile alakalı resmi bir tarih vermedi. Ayrıca marka yaptığı geciktirmeler ile de ünlü. Yakın zamanda bir açıklama da beklenmiyor. Ancak birkaç oynanış videosu ve görüntü ile birlikte ara ara kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyorlar.

Oyunla alakalı yeni bir şeyler olduğunda tekrardan haber olarak paylaşacağız, ancak bu oyunu bekleyen biriyseniz şimdilik yapmanız gereken şey belirsiz bir süre daha beklemek. Yine de atılan bu tweet güvenilir bir kaynak olarak değerlendirilip hepimize umut verebilir.