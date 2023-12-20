Microsoft'un kurucusu, milyarder iş insanı Bill Gates, kendi internet sitesinde 2023 yılıyla ilgili izlenimlerini ve 2024 yılından beklentilerini paylaştı.

2023 yılının sona ermesine iki haftadan az bir süre kaldı. Bu nedenle pek çok kişi ve kuruluş, geride bıraktığımız yılın artılarını ve eksilerini değerlendirdikleri paylaşımlar yapıyor.

Bu isimlerden biri de Microsoft'un kurucu ortağı olan ve dünyanın en etkili isimleri arasında yer alan Bill Gates oldu. Gates, kendi blogundan yayımladığı yazıda gelecek yıldan beklentilerini de açıkladı.

Bill Gates'in 2024'ten beklentileri büyük

Gates yazısına hem kişisel olarak hem de dünya için 2023 yılının önemli gelişmelerini derleyerek bir giriş yaptı. Öncelikli olarak bu yıl dede olmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Gates, sonrasında da 2023 yılı gözlemlerini aktardı.

Yapay zekânın geleceği nasıl şekillendireceğini görme fırsatı bulduğumuzu söyleyen Gates, yapay zekânın getirdiği değişimi internetin ilk ortaya çıktığı yıllarda yarattığı değişime benzetti.

Sonrasında da bu yıl yaşanan savaşları, iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketleri, yüksek enflasyonu ve düşük ekonomik büyümeyi öne çıkarırken, yine de olumlu düşünmeye devam etmek istediğini dile getirdi. Yeniliklerin hızına dikkat çeken Gates, Alzheimer, obezite, anemi gibi hastalıklara karşı verilen mücadelede yaşanan ilerlemeleri örnek gösterdi.

Gates, yapay zekânın antibiyotik direncini azaltabileceğini, her öğrenciye özel bir eğitim sağlayabileceğini, riskli gebelikleri takip edebileceğini, kişilerin HIV riskini anlayabilmelerini, tıbbi bilgilere de daha kolay ulaşabileceklerini ifade etmekte kullandı.

"Seçimler, enerji çözümleri ve sağlık alanındaki gelişmeler hayatımızı etkileyecek"

2024 yılında ise hem açlıkla mücadelede, hem iklim krizinin çözümünde önemli adımlar atılacağını düşündüğünü söyleyen Gates, çeşitli yatırımlarının ve ortaklıklarının bu alanda atılımlar yaptığını da paylaştı. TerraPower gibi nükleer enerji firmalarını öne çıkaran Gates, bu tesislerde çok daha güvenli şekilde enerji üretileceğini ve geleneksel tesislerden daha az atık üreteceğini belirtti.

Ayrıca sağlık alanında da önemli atılımlar beklediğini ifade eden Gates, özellikle açlıkla ve obeziteyle mücadele için büyük gelişmeler olacağına inanıyor. Gates ayrıca 2024 yılında tam 4 milyar insanın seçimlerde oy vereceğini belirterek, bu seçimlerin geleceği önemli şekilde etkileyeceğinin altını çizdi.