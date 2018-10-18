Bill Gates ve AB'den İklim Değişikliğine Karşı Anlaşma

Bill Gates'in başında bulunduğu Breakthrough Energy ve Avrupa Birliği, 2019 yılında yapılacak 100 milyon euroluk temiz enerji yatırımı için anlaşma imzaladı.

Bill Gates şu anda pilot bir proje üzerinde çalışmak için Brüksel'de bulunuyor. Gates'in liderliğini yürüttüğü, yönetiminde Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Jack Ma ve Richard Branson gibi etkili insanların yer aldığı Breakthrough Energy AB ile anlaşma düzenledi.

Gates, AB'nin Araştırma, Bilim ve İnovasyon yöneticisi Carlos Moedas ile bir araya gelerek, "Avrupalı şirketlerle ortak iş birliği içerisinde yenilikler üretme, iklim değişikliğini kontrol etmek konusunda radikal değişiklikler yapmak amacıyla ortak girişimler kurulmasını" amaçlayan anlaşmayı imzaladı.

"Teşekkürler @BillGates. Bizimle beraber Avrupalı şirketlere ve çözümlere yatırım yaparak, Avrupa'nın iklim değişikliğiyle savaştaki rolüne değer verdiğini gördüğüm için memnun oldum."

"Bu hafta Breakthrough Energy ve @EU_Comission arasında anlaşma imzalamak için Brüksel'deyim. İklim değişikliğini durdurmak için çalışan Avrupalı şirketlere 100 Milyon Euro yatırım yapacak bir pilot fon üzerinde çalışıyoruz."

Çevre İçin Bir Milyar Dolar

Bill Gates'in blogunda yer alan bilgilere göre, milyarderlerden oluşan koalisyonun amacı, iklim değişimine karşı mücadele eden kuruluşlara fon desteği sağlamak; iyi fikirlerin laboratuvarlardan çıkıp, uygulamaya girebilmesine öncülük etmek. Yani, bu projeye verecekleri milyonlarca Euro onlar için daha başlangıç.

Şirketlerinin tükettiği enerji nedeniyle eleştirilseler de milyarderlerin bu işe girişmesi, konuya ilgi gösterilmesi açısından oldukça önemli. İklimin geri döndürülemez şekilde bozulmasına sadece 12 yılımız kaldığını göz önüne alırsak, bu adımların artacağını söyleyebiliriz.