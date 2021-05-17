Bill Gates, Bir Microsoft Çalışanıyla Yasak İlişki Yaşamış

Wall Street Journal'ın haberine göre Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 2000 yılında bir kadın çalışan ile ilişki yaşadı. Konunun 2019 yılında ortaya çıkması ve akabinde soruşturma başlatılmasıyla birlikte ise Gates, 2020 yılında şirketteki görevinden istifa etti.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Bill Gates, 13 Mart 2020'de Microsoft yönetim kurulundan istifa etmişti. Gates, o günlerde konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada istifanın gerekçesi olarak "hayırseverliğe daha fazla zaman ayırmak" istemesini göstermişti.

Wall Street Journal tarafından ortaya atılan yeni bir iddia ise Gates ile ilgili şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı. Söz konusu iddiaya göre Bill Gates, geçmişte bir kadın Microsoft çalışanıyla "uygunsuz" olarak nitelendirilen bir ilişki yaşamış, söz konusu ilişki ile ilgili soruşturma devam ederken de yönetim kurulu, Gates'in istifa etmesi gerektiğine karar vermiş.

Bill Gates, şirket çalışanıyla ilişkisi olduğu yönündeki soruşturma tamamlanmadan istifa etti

Bir Microsoft temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre yazılım devi, Gates'in bir kadın çalışan ile yıllar süren cinsel ilişkisi olduğu iddiasının araştırılması için bir hukuk firması ile anlaştı. Süreç sırasında Microsoft yönetim kurulunun bazı üyeleri, Gates'in artık koltuğunu bırakması gerektiğini düşünüyorlardı ki Bill Gates de henüz soruşturma tamamlanmadan istifa etti.

Bill Gates'in Microsoft çalışanıyla söz konusu ilişkisinin 2000 yılında gerçekleştiğini, kurulun 2019'un ikinci yarısında ortaya çıkan söz konusu durumun kapsamlı bir şekilde soruşturulması için dışarıdan bir hukuk firması ile anlaştığını aktaran Microsoft temsilcisi, soruşturma boyunca olayı ortaya çıkaran Microsoft çalışanına destek sağlandığını aktardı.

Bill Gates, WSJ'nin haberiyle ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmamış olsa da Gates'in sözcüsü konuyla ilgili olarak yine Wall Street Journal'e "Yaklaşık 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki" olduğunu doğruladı. Yine de sözcüye göre Gates'in Microsoft yönetim kurulundan ayrılmasının bu konuyla bir ilgisi bulunmuyor.

Bu arada Bill Gates'in yakın zaman önce eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıkladığını da bir kez daha hatırlatalım. Konuyla ilgili olarak ortaya pek çok iddia bulunsa da bunlardan en dikkat çekenleri ikili arasında bir "sevgisizlik" olduğu ve Bill Gates'in geçmişte pek de iyi bir şöhrete sahip olmayan Jeffrey Epstein ile defalarca görüşmesi yer alıyor.