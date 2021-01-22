Bill Gates, COVID-19 Aşısı Olduğunu Duyurdu

Koronavirüsün çıkışından bugüne kadar en fazla konuştuğumuz isimlerden birisi olan Bill Gates, Twitter'dan COVID-19 aşısı olduğunu duyurdu. Gates, paylaştığı mesajda tüm sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarına teşekkür etti.

Koronavirüsün ortaya çıktığı günlerden beri en fazla konuşulan isimlerden birisi olan Bill Gates, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 aşısı olduğunu duyurdu. Gates, yaptığı paylaşımda maske takmış ve kolunu sıvamış bir şekilde verdiği poza da yer verdi.

Microsoft'un kurucu ortaklarından birisi olan ünlü iş adamı, Twitter'daki paylaşımında "65 yaşında olmanın faydalarından biri de COVID-19 aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve cephedeki sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte en fazla konuşulan isimlerinden birisiydi:

65 yaşında olan Bill Gates, yaşı nedeniyle Washington eyaletinin uyguladığı öncelik sırasında kendisine yer edindi. Dünyanın bir virüs nedeniyle alt üst olacağını bize yıllar önce söyleyen Gates, koronavirüs aşısıyla insanlara çip takılacağı iddialarının hedeflerinden birisiydi.

Bill Gates, son olarak geçtiğimiz hafta ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile COVID-19 ve iklim değişikliği konusunda çalışmayı dört gözle beklediğini paylaşmıştı. Gates, ABD'de daha fazla insanın aşı olmasıyla normal hayata daha da yaklaştıklarını ifade etmişti.

Bundan yaklaşık 1 sene önce Bill Gates, Microsoft'taki görevinden "küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği dahil hayırsever önceliklerine daha fazla zaman ayırmak" amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı. Gates, o tarihten beri Microsoft'a danışmanlık yapmaya devam ediyor.