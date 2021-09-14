Bill Gates: Dünya, Bir Sonraki Pandemiye Hazır Değil

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın hazırladığı rapora göre dünya, yeni bir pandemiye hazır değil. Bunun nedenlerine de değinen rapor, gelir farklılıklarının hastalıklarla ve tedavileriyle mücadelede sorunlara yol açtığından bahsediyor. Rapora göre pandemi koşullarında, ülkelere mutlaka fırsat eşitliği tanınmalı...

Koronavirüs pandemisinin en çok tartışılan isimlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Bill Gates'ti. Microsoft'un kurucusu olan Gates'in insan sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunması, insanların pandemiye inanmamalarına neden olmuştu. Üstelik Gates'e ait olduğu söylenen bazı açıklamalar, pandeminin aslında planlı bir şey olduğunun düşünülmesine yol açmıştı. Hatta aşı çalışmalarına da destek veren Gates, insanlara çip yerleştirmekle bile suçlandı.

Şimdiyse Gates ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce boşandığı Melinda Gates ile ortak bir vakfa sahip olan Bill Gates, vakfın yayınladığı bir raporda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Raporda dünyanın bir sonraki pandemiye hazır olmadığı ifade ediliyordu. Bu açıklama, pandemi nedeniyle Bill Gates'e düşman olan kesimlerin yeniden tepkisine yol açtı. Ancak raporda kast edilen, gerçekten de yeni bir salgının yolda olduğu muydu?

Rapor, eşitsizliğe vurgu yapıyor

Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından servis edilen raporda, ülkelerin koronavirüsle nasıl mücadele ettiğine dem vuruluyor. Bu bağlamda gelir seviyesi düşük olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında büyük farklar olduğu belirtiliyor ve kaynak eşitsizliğinin azaltılması gerektiği savunuluyor. Vakıf, bazı ülkelerin tüm vatandaşlarını birkaç kez aşılarken bazı ülkelerin aşıya ulaşamamalarını ise "ahlaki rezalet" olarak nitelendiriyor.

Mevcut durumun değişmesi gerektiğini savunup bu konuyla ilgili tavsiye veren rapor, Ar-Ge çalışmalarının artırılması gerektiğini ve ülkelere bu tür durumlar için fırsat eşitliği tanınması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak ülkelerin fırsat eşitliğine dair bir gelişme yaşanır mı, işte bunu kimse bilmiyor...