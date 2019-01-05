Bill Gates, 2019 Hedeflerini İçeren Mektubunu Yayınladı

Dünyanın en zengin insanlarından olan ve çeşitli hayırseverlik organizasyonlarının da başında bulunan Bill Gates, insanlığın geleceği için iklim değişikliği ve gelişmiş nükleer enerji konusunda araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 2019’da bütün bir ulusun enerji politikasını değiştirmek istiyor.

Hayırsever milyarder, 2018’de yaptıklarını ve 2019’da yapmak istediklerini kaleme aldığı detaylı bir mektup yayınladı. Gerçekleştirmek istediği amaçlarından bir tanesi, nükleer enerji konusunda ABD liderlerini ‘tekrar oyuna dahil olmaları’ için ikna etmek.

Nükleer enerji, atomun çekirdeklerini ayırarak (fizyon) ya da iki atom çekirdeğini birleştirerek (füzyon) üretiliyor. Nükleer fizyon reaktörleri, şu an ABD’nin elektrik ihtiyacının %20’sini karşılıyor. Ayrıca fizyon, sera gazı emisyonu üretmiyor olsa da, ABD’nin 30 yıl önce inşa ettiği reaktörlerden daha ideal değil. Sürecin sonunda istenmeyen yan ürünler oluşuyor ve bunların bazıları radyoaktif.

Araştırmacılar, henüz stabil bir nükleer füzyon üretmeyi başaramadılar fakat gittikçe yaklaşıyorlar. Eğer ki bu başarılabilirse, hidrojenden elde edilen neredeyse sınırsız ve temiz bir enerji kaynağına sahip olmuş olacağız. Ayrıca bu sürecin sonunda üretilecek tek yan ürün de çok az miktardaki helyum olacak.

Bill Gates’e göre, “Nükleer enerji, iklim değişikliğiyle mücadele için oldukça ideal çünkü karbon salınımı sıfır ve ölçeklenebilir enerji kaynağı da günün her saati için uygun.” Fakat ABD, nükleer enerji araştırmaları konusunda oldukça ‘tembel’ davranıyor.

Gates mektubunda ayırca “ABD, dünya çapındaki bilim insanlarıyla, girişimcileriyle ve yatırımın başkenti olmasıyla birlikte bu gelişmeler için çok uygun. Dünyanın, iklim değişikliğiyle mücadele için çeşitli çözümlere ihtiyaçları var. Gelişmiş nükleer enerji bu çözümlerden bir tanesi ve umarım ABD liderleri tekrar oyuna girmeye razı olurlar” dedi.