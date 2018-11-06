Tuvalet konusuna verdiği önemi göstermek isteyen Bill Gates, konuşmak için kürsüye bir kavanoz insan dışkısı ile çıktı ve dışkının içinde bulunan bakterilerden bahsetti.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı Bill Gates, katıldığı bir fuarda tüm dünyanın ilgisini çekmeyi yine başardı. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve yeni tuvalet teknolojilerinin ele alındığı Yeniden Keşfedilen Tuvalet Fuarı’nda bir konuşma gerçekleştiren Gates, konuşma yapmak için sahneye çıktığı sırada yanında bir kavanoz insan dışkısı getirmesi, bir anda dikkatlerin üzerine toplanmasına neden oldu.

‘’10 yıl önce dışkı hakkında bu kadar çok şey bileceğimi tahmin edemezdim. (Eşi) Melinda'nın yemek masasında tuvaletler ve dışkı atığı konusunda konuşmayı bırakmamı isteyeceğini hiç düşünmezdim.’’ diyen Gates, sahneye çıkardığı kavanozun içinde 200 trilyon rotavirüs hücresi, 20 milyar Şigella bakterisi ve 100 bin parazit kurdu yumurtası bulunabileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre Bill & Melinda Gates Vakfı, sadece son 7 yılda gelişmiş tuvalet teknolojilerinin araştırılması adına 200 milyon dolarlık destekte bulunmuş durumda. Tuvalet konusunun bu kadar önemsenmesinin asıl nedeni ise Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre göre, Dünya’da hala 2,3 milyar kişinin yaşamını tuvalet olmadan sürdürüyor olması ve her yıl yüz binlerce kişinin tuvaletsizlik yüzünden yakalandığı dizanteri, difteri ve kolera hastalıkları sonucunu hayatını kaybetmesi.