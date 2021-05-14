Bill & Melinda Gates Çiftinin Boşanma Sebebi Sevgisizlikmiş

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haber ile Melinda & Bill Gates çiftinin evliliklerini sonlandıracakları açıklanmıştı. Herkesin nedenini merak ettiği boşanmaya ilişkin son bilgi ise boşanmanın sebebinin 'sevgisiz evlilik' olduğu yönünde.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte özellikle odağı olduğu komplo teorileri yüzünden dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de boşanma haberi ile gündem oldu. 27 yıldır devam eden evliliğin sonlandırıldığı, Melinda Gates ve Bill Gates tarafından yapılan ortak bir açıklama ile duyuruldu.

Tabii ki söz konusu dünyanın en zengin milyarderlerinden biri ve onun başarılı, hayırsever eşi olunca bu haber medyanın da hayli ilgisini çekti. Çiftin yaptığı açıklamayı yeterli bulmayıp 'evliliğin sonlanmasının gerçek sebebini' aramaya başlayan medya, farklı cevaplara ulaştı. Gelen son haber ise soruya oldukça basit bir yanıt verdi; boşanmanın sebebi sevgisiz bir evlilik.

Bill Gates golf arkadaşlarına anlatmış:

The New York Post'ta yer alan bir haberde anlatıldığına göre Bill Gates, golf arkadaşlarına henüz boşanma açıklaması yapılmadan önce durumdan bahsetmiş. Gates, evliliklerinin bir süredir sıkıntıda olduğunu, artık sevgisiz bir evlilik olduğunu ve bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını anlatmış.

Çiftin boşanma nedenine ilişkin ortaya atılan bir diğer önemli iddia ise Bill Gates'in Jeffrey Epstein ile sürdürdüğü arkadaşlığının Melinda Gates'i rahatsız etmiş olmasıydı. Pedofili, insan kaçakçılığı ve taciz gibi suçlardan yargılanan Epstein, 2019'da hücresinde ölü bulunmuş ve olay medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Melinda Gates'in böylesine çirkin suçlardan yargılanan biri ile eşinin arkadaş olmasını istememiş olması kulağa oldukça mantıklı geliyor. Bill Gates'e yakın kaynaklar ise Gates'in bu arkadaşlık ile ilgili pişman olduğunu söylüyor. Ancak Epstein'in ölümünün üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra yaşanan ayrılığın tek sebebinin bu olduğunu düşünmek çok da mantıklı değil. Bu ve kim bilir başka ne gibi sebeplerle sevgisizleşmiş bir evlilik ise boşanma için yeterli bir sebep gibi görünüyor.