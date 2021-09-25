Bill Gates, Milyarderlerin Uzay Yarışını Eleştirdi

Bill Gates, ünlü şovmen James Corden ile yaptığı bir röportajda milyarderlerin uzay yarışını eleştirdi. Bill Gates'e göre uzaya yatırım yapmadan önce dünyada yapılması gereken çok iş var.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda milyarderler arasında yaşanan ‘uzay yarışı’na dair eleştirilerde bulundu.

Tesla CEO’su Elon Musk ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un uzay yoluculuğu için yarış içinde olduğuna dikkat çeken Bill Gates, durumu “Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var, “ diyerek eleştirdi.

Öncelik uzay değil, Dünya

Dünyanın en etkili ve zengin insanları arasında ilk sıralarda yer alan Bill Gates, ünlü şovmen James Corden ile yaptığı bir röportaj esnasında, son zamanlarda iyice kızışan milyarderler arası uzay yarışına dair açıklamalar yaptı.

Tesla CEO’su Elon Musk ve Amazon eski CEO’su ve kurucusu Jeff Bezos’un uzaya olan ilgi ve yatırımları hakkında ne düşündüğü sorusuna cevap olarak “Bu konusu bilemiyorum. Sıtma ve HIV gibi şeylere ve bu hastalıklardan kurtulmaya kafayı taktım, “ diye cevap veren Gates, önceliğin uzay değil de Dünya olduğunu “Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var, “ diyerek belirtti.

Gates’in bu cevabı üzerine röportajı gerçekleştiren Corden, bunun şimdiye kadar duyduğu “en klas hakaret” olduğunu söyledi ve “şu anda bir uzay gemisiyle dünyadan kaçmaya çalışmayan tek milyarder olduğu” için Gates’e esprili bir şekilde teşekkür etti.

Şimdilik dünyanın en zengin beşinci kişisi olma unvanını elinde bulunduran Gates, uzun yıllardır halk sağlığına verdiği önemi ve ilgiyi her fırsatta belirtmekten kaçınmıyor. Yakın zamanda boşandığı eski eşi Melinda Gates ile birlikte eş başkanlığını yapmakta olduğu Gates Vakfı ise, HIV ve Sıtma’ya dair yaptığı çalışmalara ek olarak COVID-19 aşısının dünya genelinde eşitliğini sağlamak adına da yüz milyonlarca dolar yatırım yapmıştı.

Milyarderlerin uzay yarışı çılgınlığı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, en son 16 Eylül’de 4 sivil “amatör astronotu” uzay yörüngesine göndermiş, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe kadar çıkmıştı.

Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracı ise, 20 Temmuz’da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzaya seyahat etmişti.

Bir diğer milyarder olan İngiliz iş adamı Sir Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic’in geliştirmiş olduğu uzay aracı ise, 11 Temmuz’da uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen noktadan 100 kilometre uzağa kadar gitmişti.