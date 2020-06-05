Bill Gates'ten Mikroçip İddialarına Yanıt: Çok Aptalca

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 ile ilgili üretilen komplo teorilerinin merkezinde yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, insanlara mikroçip takmak için virüsü yaratmış olabileceği yönündeki iddiaların “çok aptalca” olduğunu söyledi.

Çin’in Wuhan kentinde bulunan bir vahşi hayvan pazarından çıktığı düşünülen COVID-19 hastalığı, bugüne kadar pek çok komplo teorisine konu oldu. Özellikle, salgının arkasında Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in olduğu yönündeki iddialar, kamuoyunda sıkça tartışılmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan milyarder girişimci, gözetim toplumu yaratmak amacıyla insanlara mikroçip takmak için virüsü üretmiş olabileceği yönündeki komplo teorilerini “çok aptalca” olarak nitelendirdi.

Bill Gates, COVID-19 salgına yönelik üretilen komplo teorilerinin en büyük hedefi haline geldi

“Mikroçip türü bir şeyle hiç ilgilenmedim. Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse imkansız çünkü çok aptalca veya garip” şeklinde konuşan Gates, hakkındaki iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Eşi ile birlikte yönettiği Bill & Melinda Gates Vakfı'nın COVID-19’a karşı aşı geliştirme çabalarına katkı sağlamak için 300 milyon dolarlık bağış yaptığına dikkat çeken Microsoft kurucusu, sağlık çalışanlarının kimlerin aşılandığını tespit etmesine yardımcı olmak için bazı sistemlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Gates, buna karşın mikroçip gibi bir çözümü hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.

Gates'in küresel bir gözetim sistemi uygulamak için virüsü yarattığı öne sürülüyor

Amerikan New York Times gazetesi ve medya araştırma şirketi Zignal Labs tarafından derlenen verilere göre Gates, COVID-19 salgına yönelik paylaşılan yanıltıcı bilgilerin en büyük hedefi haline geldi.

Şubat-Nisan ayları baz alınarak yapılan araştırmaya göre sosyal medyada milyarder girişimcinin koronavirüsle ilişkilendirildiği komplo teorileri, COVID-19’u 5G ile ilişkilendiren komplo teorilerine kıyasla yüzde 33 daha fazla paylaşıldı. Özellikle Gates’in, insanlık için en büyük tehdidin nükleer savaşlar değil, virüs salgını olduğunu söylediği 2015 tarihli TEDx konuşması, söz konusu zaman diliminde en az hastalık kadar hızlı yayılmıştı.

Microsoft kurucusu, 2015 tarihli bir konuşmasında insanlık için en büyük tehdidin nükleer savaşlar değil, virüs salgını olduğunu söylemişti

COVID-19’a yönelik ilacın bulunması için toplam servetinin yüzde 1’inden azına denk gelen 100 milyon dolarlık bir bağış yapan Gates, koronavirüs ile ilgili çalışmalara destek olmak amacıyla kurucu ortağı olduğu Microsoft’taki görevinden ayrılmıştı.

Bu arada mikroçip iddiasını, ünlü siyaset danışmanı ve yazar Roger Stone ortaya atmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan Stone, “Bill Gates’in bu salgının yaratma ve yayılım sürecindeki rolü tartışmaya açık. Muhafazakâr arkadaşlarımın bazıları bunu saçma bulurken, bazıları da kesinlikle doğru buluyor. Gates ve diğer küreselciler salgını, aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor” şeklinde konuşmuştu.