16. BİLMÖK, 20-23 Şubat'ta Yeditepe Üniversitesi'nde

16. kez düzenlenecek BİLMÖK konferansı, 20-23 Şubat tarihlerinde ulusal bir bilgisayar mühendisi topluluğu toplanmasını sağlayacak. Etkinlik boyunca Türkiye'de bilgisayar mühendisliği ile ilgili her şey konuşulacak.

Bu yıl 16. kez gerçekleştirilecek olan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi ya da kısaca BİLMÖK, üniversiteler arası teknik ve sosyal diyaloğu kurmak ve geliştirmek, bilişim alanının önemli eksiklerinden biri olan mesleki örgütlenmeye yönelik bir platform oluşturmak ve içeriğiyle katılımcılar için ufuk açıcı bir nitelikte olmak gibi bir amaç güdüyor.

Etkinlik boyunca hem sektörün tecrübeli isimleri hem de çeşitli üniversitelerin bölüm başkanları konuşmalar gerçekleştirerek Türkiye‘de bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine geleceğin profesyonellerine hitap edecekler. Katılımcı öğrenciler ise kendi aralarında düzenleyecekleri forumlarla deneyim, bilgi ve düşüncelerini paylaşacak, üniversitelerini ve eğitim yapılarını karşılaştıracaklar.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu kongrenin sonunda hazırlanacak sonuç bildirgeleri sektöre, üniversitelere ve öğrencilere iletilecek. Etkinlikte Türkiye‘deki bütün bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 1 resmi katılımcı ve 1 Temsilci bulunacak. Böylece ulusal bir bilgi bilgisayar mühendisliği topluluğu oluşturulması sağlanacak.

20-23 Şubat tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek olan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) hakkında daha fazla bilgi almak için bilmok.org.tr web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca yine aynı web sitesi üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.