Tüketicinin yüzünü güldüren kampanyalarla müşterilerini memnun eden BİM, 2019'un ilk haftasında da bomba gibi ürünlerle geliyor.

BİM, 2019'un ilk haftasının yani 4 Ocak gününün aktüel ürünler listesini yayınladı. BİM, her zaman olduğu gibi yine dolu dolu bir indirim kampanyalarıyla müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Katalogda en ilgi çeken ürünlerden ikisi ise LG K9 akıllı cep telefonu ve Xiaomi taşınabilir 10.000 mAh powerbank. Bunun dışında diğer bir ilgi çeken elektronik olan Kumtel dikey ısıtıcı 149 TL'ye satılacak.

LG K9 Özellikleri

1000 TL'nin altında telefon arayanları sevindirecek LG K9, BİM mağazalarında yalnızca 999 TL'ye satılacak.

5 inç ekran

1.3 GHz 4 çekirdekli işlemci

2.500 mAh batarya

16GB dahili hafıza

8MP ana kamera

5MP ön kamera

2 Yıl Türkiye garantisi

79 TL’ye Satılacak Xiaomi Taşınabilir Şarj Aleti Özellikleri

2. Nesil

İki yönlü şarj

Bluetooht kulaklık ve Mi band için düşük akımlı şarj desteği

LED gösterge

lityum polimer pil

1 adet USB kısa kablo

10.000 mAh batarya

BİM, 4 Ocak 2019'dan itibaren satılacak bu ürünleri her zaman olduğu gibi sınırlı sayıda ve belirli mağazalarında satılacak. Buna ek olarak diğer aktüel ürünlere buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.