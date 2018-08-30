BİM'de Satılan Apple Aksesuarları Sahte Olduğu İddia Edildi

Geçtiğimiz ay içerisinde ABD ile yaşanan kriz sonrası Apple ürünlerinin satışını durduran BİM'in sattığı aksesuarların sahte olduğu iddia ediliyor.

BİM'in sattığı ürünlerin sahte olduğu iddiası alelade bir yerden gelmiyor. Nitekim gelen habere göre Apple Inc.'in Türkiye'deki avukatları, Beyoğlu 34. Noterliğine başvurarak ürünlerin sahte olduğunu ve 7 Mayıs'ta gönderilen ihtarname ile satışların derhal durdurulmasını istedi.

Ürünlerin Apple tarafından incelendiği, satıştaki ürünlerin hiçbir şekilde Apple tarafından üretilen orijinal aksesuarlar olmadığı ve bu sürecin sonunda Apple'ın, BİM Birleşik Mağazaları A.Ş'ye gönderdiği ciddi bir ihtarname ile satıştaki ürünlerin çekilmesini ve bir daha bu tür ürünlerin satılmayacağı yönünde Apple'a yazılı açıklama yapılması istediği belirtildi.

Yaşanan durum gördüğünüz üzere oldukça ciddi. BİM tarafından 'ABD Boykotu' öne sürülerek satışa sürülen ürünlerin sahte çıkması başlarını fazlasıyla ağrıtabilir. Nitekim bu ürünleri alan binlerce farklı müşteri için bir yasal hak doğacaktır.