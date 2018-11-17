BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Samsung Galaxy J3 Pro Satacak

Dönem dönem yaptığı akıllı telefon kampanyaları ile dikkat çeken BİM, şimdi de 1099 TL'ye Galaxy J3 Pro (2017) satacak.

Bu haftanın BİM Aktüel listeleri yayınlandı ve 23 Kasım'dan itibaren mağazalarda olacak ürünler ortaya çıktı. Her geçen hafta farklı hesaplı ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkmaya çalışan BİM'de teknolojik ürün adına bu hafta J3 Pro var.

2017'nin yazında tanıtılan J3 Pro, bir giriş seviyesi cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, çok işlem yükü gerektirmeyen işler için kullananlar için yeterli bir cihaz. Cihazın global pazarlarda Galaxy J3 (2017) adıyla anıldığını da söyleyelim.

Samsung Galaxy J3 Pro Özellikleri