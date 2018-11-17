BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Samsung Galaxy J3 Pro Satacak

Bu haftanın BİM Aktüel listeleri yayınlandı ve 23 Kasım'dan itibaren mağazalarda olacak ürünler ortaya çıktı. Her geçen hafta farklı hesaplı ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkmaya çalışan BİM'de teknolojik ürün adına bu hafta J3 Pro var.
2017'nin yazında tanıtılan J3 Pro, bir giriş seviyesi cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, çok işlem yükü gerektirmeyen işler için kullananlar için yeterli bir cihaz. Cihazın global pazarlarda Galaxy J3 (2017) adıyla anıldığını da söyleyelim.
Samsung Galaxy J3 Pro Özellikleri
- İşlemci: Exynos 7570 Dört Çekirdekli 1.4 GHz
- RAM: 2 GB
- Ekran: 5.0 inçlik 720x1080 çözünürlüğünde PLS ekran
- Depolama: 16 GB (Micro SD kart ile arttıralabilir)
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.9
- Ön Kamera: 5 MP, f/2.2 (flaşlı)
- Batarya: 2400 mAh Li-ion