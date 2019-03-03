BİM, Bu Hafta Uygun Fiyatlı Dizüstü Bilgisayar Satacak

Haftalık indirimleriyle kullanıcılarını memnun etmeye çalışan BİM, bu hafta farklı teknolojik cihazları uygun fiyatlarla kullanıcılara sunacak.

Her hafta yeni bir teknolojik ürünü uygun fiyatlarla son kullanıcıya sunmaya çalışan BİM, bu hafta da farklı kişilere hitap edecek farklı ürünlerle karşımızda. Yazıcı, Notebook ve oyun kolu gibi ürünlerin olduğu kataloğu sizler için inceledik. İşte karşınızda 8 Mart itibarıyla BİM’de olacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler:

HP Notebook

Çok büyük bir beklenti içerisinde olmayan ancak bir bilgisayar isteyen kullanıcılar için kurtarıcı niteliğinde olan HP Notebook, bu Cuma BİM mağazalarında satışa sunulacak. 15,6 inçlik yansıma önleyici ekranı bulunan bilgisayarda işlemci olarak AMD’nin A4 - 9120 kullanılıyor. 500 GB harddiske sahip olan bilgisayarda aynı zamanda AMD Radeon’un R2 grafik kartı mevcut. Windows 10 Home 64 bit işletim sistemini içerisinde barındıran bilgisayarın fiyatı ise 1.499 TL ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor.

Gamepad USB Oyun Kolu

Bilgisayarda oyun oynarken oyun koluyla oynamayı tercih edenler için bir seçim olabilecek giriş seviyesindeki oyun kolunda 4 adet omuz düğmesi, 8 yönlü yön tuşu ve 9 adet programlanabilir düğme bulunuyor. Yazılım gerektirmemesiyle büyük kolaylık sağlayan oyun kolunu 19,80 TL’ye BİM mağazalarında bulabilirsiniz.

HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-in-One

Özellikle evdeki acil çıktı ihtiyaçlarınıza cevap verecek olan yazıcıda çıktı almaktan çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Tarama ve kopyalama fonksiyonları da bulunan yazıcı sayesinde fotokopi çekebilir ve tarama yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Wi-Fi ile kablosuz bağlanma özelliği bulunan cihazla kablo dertlerinize de son verebilirsiniz. 175 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan yazıcı peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla da ilgi toplayacak gibi görünüyor.

BİM’de 8 Mart itibarıyla satışa sunulacak teknolojik ürünleri derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta yeni katalogdaki teknolojik ürünleri kaçırmamak için takipte kalın.