Yüksek özellikler aramayan ancak telefona ihtiyacı olan kullanıcılara güzel bir seçenek sunan A101, bu hafta Huawei’nin alt markası Honor’un 7S modelini satacak.

Teknolojik ürünlere yaptığı indirimlerle bilinen A101 bu hafta bomba gibi geliyor. 7 Mart tarihinde satışa sunacağı ürünleri açıklayan A101, iki adet televizyon ve bir adet akıllı telefonu satışa sunacak. Üst segment kıvrımlı bir televizyonun yanı sıra standart LED bir televizyonu da satışa sunacak olan marketler zinciri, her türden kullanıcıyı memnun etmeye çalışacak.

Honor 7S

5,45 inçlik ekranı bulunan telefon 13 MP arka, 5 MP ön kamerayla birlikte geliyor. Dört çekirdekli 1,5 GHz ARM Cortex-A53 işlemciye sahip telefon aynı zamanda 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızayı da bünyesinde barındırıyor. 3.020 mAh’lik de bir bataryaya sahip olan cihaz, 2 SIM + 1 MicroSD (256 GB’a kadar) kart girişine sahip. Android 8 ile kutudan çıkan cihazın fiyatı ise 799 TL.

Samsung 55 inç Curved TV

2 adet USB girişinin yanı sıra 3 adet HDMI girişi ve ekran yansıtma özelliği bulunan televizyonda Wi-Fi özelliği de mevcut. İnce tasarımıyla dikkat çeken televizyonun 55 inçlik kavisli bir ekranı olduğunu söylemekte de fayda var. Aynı zamanda da bir akıllı televizyon olan Samsung 55 inç UHD CURVED TV, 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle 4.499 TL’ye A101 mağazalarından bulunabilecek. A101 aynı zamanda 4.679 TL üzerinden Bonus, Maximum ve World kartlarına üç taksit imkanını da sunuyor.

Elton 40 inç FHD Smart Dual LED

2 adet HDMI ve 1 adet USB girişinin bulunduğu televizyon Wi-Fi bağlantı özelliğine de sahip. 40 inçlik düz bir ekrana sahip olan televizyonun fiyatıysa 1.299 TL. 2 yıl Sunny garantisi bulunan televizyon, aynı zamanda 1.372 TL üzerinden Bonus, Maximum ve World kartlarına 9 taksit seçeneğiyle de satışa sunulacak.

A101’in bu hafta satışa sunacağı uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin sonuna geldik. Kataloğun tamamını incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Haftaya gelecek teknolojik ürünlerden haberdar olmak için takipte kalın.