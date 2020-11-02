BİM, İzmir Depremi İddiaları ile İlgili Açıklama Yayınladı

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden bir tanesi olan BİM, İzmir depremindeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Şirket, yayınladığı basın açıklamasında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti.

30 Ekim Cuma günü İzmir'de meydana gelen depremin etkileri halen sürüyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre 92 can kaybının yaşandığı depremde birçok bina yıkılmış ve yıkılan bu binalarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Ortaya atılan bu iddialardan bir tanesi de altında BİM marketin yer aldığı ve bir kısmı çöken bir binayla ilgiliydi. Bina altında bulunan BİM şubesinde bina kolonunun kesilmesi sebebiyle binanın çöktüğü iddia edilmişti. BİM'den ortaya atılan bu iddiayla ilgili bir açıklama geldi.

BİM, kolon kesilme iddialarını yalanladı

BİM tarafından yapılan basın açıklamasında "İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem, tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştur. Bu afette yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" mesajı yayınlandı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamanın kalan kısmı ise ortaya atılan iddia hakkındaydı. Marketler zinciri, ortaya atılan iddiaları yalanladığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katında yer alan BİM mağazasında yapılan tadilatlar nedeniyle yıkıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından binanın statiğini değiştirecek herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesimi kesinlikle yapılmamıştır."

"Mağazamıza, Bornova Belediye ve Bayraklı Belediye Başkanlıkları tarafından yapılan denetimler sonrasında hiçbir olumsuz bulguya rastlanmayarak ruhsat verilmiştir.

Bu asılsız iddia ve iftiraları öne sürenler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanmakta kararlı olduğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."