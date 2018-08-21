BİM, Müşterilerini Memnun Edecek Bir Fiyattan Tablet Satacak

BİM, başta çocuklar olmak üzere pek çok kişinin mutlu olmasını sağlayacak uygun fiyatlı tablet satacak.

Kısa süre önce A101’in önümüzdeki dönemde Nokia 3’ü satacağını duyurmuştuk. Pek çok kişinin akıllı telefon ihtiyacını giderecek Nokia 3’ten sonra bir bomba da BİM’den geldi. Bim, 24 Ağustos’ta, yani bayramın son gününde, uygun fiyatlı tablet satacak. Hometech HT 8C tabletini satışa sunmaya hazırlanan BİM, piyasada ortalama 400 TL’den satılan tableti büyük bir indirim yaparak 250 TL’den müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

7.85 inçlik bir boyuta sahip IPS LCD bir ekranla gelen tablet, Android 7.0 Nougat yüklü bir biçimde geliyor. Bunun dışında dört çekirdekli MT8321 işlemcisinin yer aldığı cihazda 1 GB RAM 16GB da depolama alanı bulunuyor. 1024 X 768 HD çözünürlüğe sahip cihazın arkasında 2 MP, önünde ise 0.3 MP kamera bulunuyor.

Performans bakımından yeterli seviyede olmasa da boyutu ve fiyatı ile dikkat çeken tablet, film, dizi izleyip internet siteleri ve sosyal medyada dolaşmak isteyenlerin tercihi olabilir.

BİM, tabletin dışında çocuklar için bir akıllı saat ve powerbank’i de müşterilerine sunuyor. Bu ürünlere sahip olmak için 24 Ağustos’ta BİM mağazalarına gidebilirsiniz.