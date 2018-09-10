Ülkemizin perakende market zincirleri A101 ve BİM’de yine uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin bulunabileceği bir döneme girdik. Gelin hep birlikte önümüzdeki 10 günlük süreçte hangi ürünlerin satışa çıkartılacağına bakalım.

BIM ve A101, artık alternatif birer teknoloji mağazası gibi çalışmaya başladılar. Neredeyse her hafta, iki market zincirinin uygun fiyatlı ürünleri raflarda oluyor. Biz de bu ürünleri sizlere duyurarak, teknolojiye biraz daha uygun fiyatlara kavuşmanızı sağlıyoruz. Önümüzdeki iki haftalık süreçte yine akıllı telefondan televizyona pek çok ürünü bulmak mümkün.

Başlamadan önce A101’in 13 Eylül Perşembe günü, Samsung Grand Prime Pro’yu 899 TL, Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcıyı 179 TL, Toshiba 43 inç LED TV’yi 1699 TL’den satışa sunacağını belirtelim. 14 Eylül’de BİM’de, 20 Eylül’de de A101’de daha kapsamlı ürün yelpazeleri satışta olacak. Şimdi de onlara yakından bakalım.

14 Eylül Cuma tarihinde BİM’den satın alabileceğiniz teknolojik ürünler:

Hometech Alfa 600C Notebook 995 TL

Trust Kablosuz Mouse: 17,50 TL

HP Deskjet All-İn-One Yazıcı: 155 TL

Trust Taşınabilir Şarj Aleti: 45 TL

Corby Drone: 179 TL

Trust Kulakiçi Bluetooth Kulaklık: 59.50 TL

20 Eylül Perşembe tarihinde A101'den satın alabileceğiniz teknolojik ürünler: