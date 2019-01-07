Binali Yıldırım'dan Açıklama: UBER'i Yok Sayamayız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, UBER konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

2018 yılı ülkemizin en önemli gündemlerinden biri de UBER oldu. Taksiciler tarafından sık sık şiddete uğrayan, bir yasaklanıp bir yeniden serbest olduğu açıklanan UBER cephesinde kaos ve bilinmezlik halen olduğu gibi duruyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "UBER, muber diye bir şey çıkmış. O iş artık bitti!" açıklaması sonrasında trafikte ciddi bir UBER avı başlamış ve ardı ardına yüzlerce ceza kesilmişti. Yeni dönemde Binali Yıldırım'ın Belediye Başkanlığı adaylığında işler farklı bir yöne girecekmiş gibi görünüyor.

İşte Yıldırım'ın Konuyla İlgili Açıklamaları:

"80'li yıllarda iki taksim vardı. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum."

Umuyoruz bu açıklama sonrasında yeni dönemde UBER ile ilgili en azından şiddet ve kaos ortamını engelleyecek bir orta yol bulunacaktır.