Her ne kadar 'arama motoru' olarak Google gibi devasa bir rakibin gerisinde kalmış olsa da Bing'in de kendine has meziyetleri mevcut.

Kompleks matematik problemleri, özellikle üzerinde tutkulu değilseniz bazen bir kabusa dönüşebiliyor. Bunu fark eden Microsoft, şu an için sadece iOS uygulamasına özel olmak üzere sizler için yepyeni bir uygulama başlattı.

Eğer siz de kompleks soruları çözmekte zorlanıyorsanız ve çözme işlemini iOS cihazınızla yapmak istiyorsanız, bunu Bing ile kolayca yapabileceksiniz.

Bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinize değinelim:

Öncelikle Microsoft Bing uygulamanızı açın.

Kamera butonuna basarak Oto ve Barkod modu arasındaki Matematik sekmesini seçin.

Uygulama hem el yazısını hem de baskılı yazıları tanıyabiliyor; matematik probleminizin fotoğrafını çekin.

Hemen aşağı çektiğinizde Bing sorunuzu adım adım cevaplayacaktır.

Hepsi bu şekilde. Eskiden hocalarımıza elimizde kitapla koştuğumuz günler geride kalmış gibi görünüyor. Bing'in bu özelliğinin yakın zamanda Android'e de geleceği açıklandı.