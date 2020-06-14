Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Kızılay Başkanı Kınık, bölgedeki kerpiç evlere girilmemesi gerektiğini söyledi. Kızılay Başkanı, bir deprem fırtınası olduğunu belirtti.

Avrupa Sismoloji Merkezi ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bingöl'e 55 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yüzeyine çok yakın olduğu tespit edilen deprem, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini hissettirdi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen deprem 17:24 saatinde meydana geldi. Depremin gerçekleştiği bölge, Türkiye'de en çok deprem görülen bölgelerden biri olarak da not ediliyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabı üzerinden Bingöl’de olan 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Kınık, 'Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad'dan gelecek uyarılar izlenmeli. Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.' ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

Bingöl depremiyle ilgili canlı yayında açıklamalarda da bulunan Kerem Kınık, 5.7 büyüklüğündeki sarsıntının genel olarak Karlıova ve köylerinde hasar yarattığını söyledi. Bölgenin tehlikeli bir kavşak olduğunu kaydeden Kınık, 'Üst üste gelen artçı depremler, fırtına gibi de değerlendirilebilir' dedi.

Kızılay Başkanı, Erzurum’a doğru hasar olmadığı, depremin daha çok Karlıova ve çevresine etki ettiğini belirtiyor. Kınık, Erzurum’dan, Muş’tan ve bölgeden gönüllülerin deprem bölgesine intikal ettiğini kaydetti.

'Deprem fırtınası dediğimiz depremler devam edebilir' diyen Kınık, yurttaşların kerpiç evlere girmemesi gerektiğini söyledi. Hayvan barınakları için de duyarlı olunması gerektiğini belirten Kızılay Başkanı, 'Hava yağmurlu ama dikkat etmeliler. Biz destek olacağız vatandaşlarımıza. Evlerine girmesinler' ifadelerini kullandı.

Kınık'ın aktardığına göre Yedisu ve Elmalı’da ev ve ahırların yıkıldı ancak can kaybı yok. 'Şu an itibariyle ağır bir tablo görünmüyor' diyen Kınık, bölgede kırsal yapı stoğunun çok kötü olduğunu ve bu nedenle orta hasar almış olsalar bile artçı depremler nedeniyle yıkılabileceğinin altını çizdi.