Tesla, Musk'ın Özel Jeti İçin 700.000 Dolar Ödedi

Elon Musk, geçtiğimiz yıl 240 bin kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşların büyük kısmı ise Tesla tarafından ödendi.

Elon Musk için geçtiğimiz yıl, kendi tabiriyle 'acı verici' idi. Washington Post’a göre ise hikaye biraz daha farklı ilerledi. Gazete, geçtiğimiz yıl ünlü girişimcinin uçağına ait bütün uçuşların kaydını tuttu. Musk’ın şirketi haftada 100 milyon dolar para harcayıp yüzlerce çalışanı işten çıkarırken, Musk sık sık şirket hesabına yazılan uçuşlar gerçekleştirdi.

Uçuşların büyük kısmı iş amaçlı seyahatler olsa da bazılarının Elon Musk’ın gerçekleştirdiği tatillere ait uçuşlar olduğu biliniyor. Tesla sözcülerinden birisi, Elon Musk’ın mı yoksa firmanın mı ödeme yapacağına ayrıca karar verildiğini, Musk’ın her uçuşunu firmanın karşılamadığını söylüyor. Yine de ortada 700.000 dolar gibi bir para var ki bu da yalnızca uçuş giderleri için oldukça yüksek.

Musk genel olarak SpaceX merkezlerine, Tesla merkezlerine ve Tesla Gigafactory’e yolculuk etti. Şirket CEO’larının, özellikle de ABD gibi yüz ölçümü çok geniş ülkelerde özel jetlere ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil.

Amazon CEO’su Jeff Bezos, geçen yıl Musk’tan 100 uçuş daha az gerçekleştirdi. Apple CEO’su Tim Cook ise uçuşlara 93,000 dolar harcadı. Tesla’nın harcadığı 700,000 doların yanında bunlar, gayet cüzi rakamlar.

Elon Musk geçtiğimiz ay çalışanların yüzde 7’sini işten çıkarmış, bunun zor ama gerekli bir karar olduğunu söylemişti.