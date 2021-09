Müzikseverler toplanın; daha önce adını bile duymadığınız müzik türlerini keşfetmek ve kısa bir örneğini dinlemek ister misiniz? Bugüne kadar var olmuş neredeyse tüm müzik türlerini keşfetmenizi sağlayan arşiv sitesi Every Noise nedir, nasıl kullanılır gelin biraz daha yakından bakalım ve müziğin sihir dünyasını görelim.

Gerçek bir müzik tutkunu gün içinde onlarca hatta yüzlerce şarkı dinleyebilir. Bir müzik platformunun karışık listesini dinlerse karşısına dinlediği kadar farklı müzik türü çıkacaktır. Ancak kaç tane müzik türünü biliyor olabiliriz ki? Yüz, bin, 2 bin? Every Noise müzik arşivi sitesi şu an için kullanıcılarına 5 binden fazla müzik türü sunuyor. Üstelik Every Noise arşivi her geçen gün yenilenmeyi de ihmal etmiyor.

Every Noise tasarımı oldukça sade ama bir o kadar da karmaşık. Siteyi açtığınız zaman karşınızda bir sürü kelime görüyorsunuz. Bu kelimelerin her biri, bir müzik türünü ifade ediyor. Eğer gerçekten meraklı biriyseniz bile sayfanın sonuna ulaşmanız epey zor olacaktır. Dünya üzerinde bilinen neredeyse tüm müzik türlerini keşfetmenizi sağlayan arşiv sitesi Every Noise nedir, nasıl kullanılır gelin yakından bakalım.

Every Noise nedir?

Every Noise, tam adıyla Every Noise at Once internet sitesi; en temel tanımıyla bir müzik arşivi sitesidir. Ancak bu siteyi diğer arşivlerden ayıran en önemli nokta, müzik türü odaklı kategorize edilmiş olmasıdır. Kaç tane müzik türü olabilir ki diye sormayın, cevap son derece şaşırtıcı.

Şu an için Every Noise tarafından sunulan müzik türü sayısı neredeyse 6 bine yaklaşmış durumda. Tekrar edelim, bunlar müzik parçası değil; müzik türü. Dünya müzik tarihini incelediğiniz zaman ufak değişikliklerle bile olsa aslında her yeni çalışmanın bir müzik türü anlamına geldiğini göreceksiniz.

Every Noise internet sitesi yalnızca müzik araştırmacılarına hitap etmiyor. Kendi halinde bir müzik tutkunu olsanız bile bu arşiv sitesinde kendinizi kaybetmeniz işten değil. Özellikle yeni müzik türleri keşfetmeyi seviyorsanız bu geniş arşivin içinde günlerce keyifli vakit geçirmeniz mümkün.

Every Noise nasıl çalışıyor?

Every Noise, Spotify tabanlı bir internet sitesi ancak herhangi bir ücretli ya da ücretsiz aboneliğe ihtiyaç duymuyor. Sitenin kurucusu, kendini düzensiz keşif robotlarına ait ruhsal pusulaların tamircisi olarak tanımlayan Glenn Mcdonald. Mcdonald, Spotify’ın sahibi olduğu The Echo Nest isimli veri şirketinde çalışıyor.

Every Noise, Spotify’da kayıtlı şarkıları inceliyor ve bunların türünü tespit ediyor. Farklı bir müzik türü keşfedildiğinde ise sitenin arşivine ekleniyor. Arşivde yalnızca söz konusu müzik türünün adını görmüyorsunuz. Seçtiğiniz müzik türünden kısa bir örnek dinliyor ve bu türe ait alt türlerle birlikte bu türde eserler veren sanatçıları keşfediyorsunuz.

Every Noise nasıl kullanılır?

Buradaki bağlantı üzerinden Every Noise at Once internet sitesini açın. Korkmayın, karşınıza son derece karmaşık görünen kelimelerden oluşan bir harita çıkacak. Ekranı sağa, sola, yukarı, aşağı kaydırdıkça haritanın genişlediğini ve sonu gelmeyen müzik türleri çıktığını göreceksiniz.

İlginizi çeken bir müzik türüne tıklayın ve Spotify üzerinden çalınan 30 saniyelik örnek parçanın tadını çıkarın. Müzik türünü sevdiyseniz tür başlığının yanında iki tane küçük ok göreceksiniz. Bu butona tıkladığınız zaman karşınıza bu müzik türünün alt türleriyle beraber bu müzik türünde eserler veren sanatçılar çıkacak.

Sanatçı isimlerinin yanında bulunan iki tane küçük ok butonuna tıkladığınız zaman eğer varsa o sanatçının Spotify profiline gideceksiniz. Eğer bu tür oyunlarla uğraşmak istemiyorsanız Every Noise ana sayfasının en üstünde bulunan arama çubuğunu kullanın. Bu arama çubuğu sayesinde dilediğiniz sanatçıya çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Gerçekten bu kadar çok müzik türü var mı?

Eğer bir müzik araştırmacısı ya da konu üzerinde çalışmalar yapan bir akademisyen değilseniz bu kadar müzik türünden bahsetmek doğru değil. Orkestra tarafından çalınan tüm eserlere klasik müzik deyip geçebilirsiniz. Ancak konunun biraz daha derinine indiğimiz zaman gerçekten Every Noise tarafından gösterilenden bile daha fazla müzik türü olduğu aşikar.

Müzik türü, söz konusu eserin taşıdığı geleneksel biçimlere göre kategorize edilir. Eğer söz konusu eser, taşıdığı geleneksel biçimlere yeni özellikler ekliyorsa alın size yeni bir müzik türü. Elbette, her farklılık da yeni bir müzik türü sayılmaz. Gerçek anlamda yenilik katması, farklı sanatçıları etkilemesi ve detaya inersek müzik dünyasında biraz ses getirmesi gibi şartlar da vardır.

Anlayacağınız, konu biraz karışık ama yalnızca bir müzik tutkunuysanız bu kadar ayrıntıda boğulmanıza gerek yok. Every Noise at Once internet sitesini açın, gözünüze kestirdiğiniz bir türün üzerine tıklayarak hemen dinlemeye başlayın. Severseniz çok daha fazlasını keşfetmek için önünüzde hiçbir engel yok.

Binlerce farklı müzik türünü keşfetmenizi sağlayan arşiv sitesi Every Noise nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve müzik türleri hakkında bazı detaylar paylaştık. Every Noise internet sitesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.