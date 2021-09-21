Alanında uzman kişilerin yapacağı 14 konuşma ve 3 eğitim sunacak olan ve Bioinforange tarafından düzenlenen Bioinfocongress, 24 ile 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu bu kongreye katılanlara, katılımcı belgesi verilecek.

Gezegenimizdeki hayatı, o hayatın nasıl korunacağını ve nasıl sürdürülebileceğini bilmemiz açısından biyolojik bilimler büyük önem taşıyor. Birbirinden detaylı onlarca alanda çalışmaların yürütüldüğü bu dal hakkında oldukça bilgilendirici bir kongre düzenleniyor.

24 ile 26 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan söz konusu kongrede alanında uzman olan bilim insanları konuşmalar yapacak. Program bununla da kalmayıp, katılımcılara 3 eğitim verecek. Ücretsiz katılımın devam ettiği bu programda katılımcılar, program sonunda katılım belgesi de alacak.

3 eğitim ve 14 konuşma yapılacak:

Bioinforange platformu tarafından düzenlenen kongrenin adı Bioinfocongress. 3 eğitimin verileceği ve 14 konuşmanın yapılacağı kongre, Bioinforange’in YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılım için kaydolmanız gerekiyor. Bunu da kısa süre içinde bu linkten gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra e-postanıza gelen bilgilendirme mailiyle programı takip edebilirsiniz.

Embriyonik gelişim, yapısal biyoloji, doku mühendisliği ve giyilebilir biyoelektronik gibi birçok konuda bilgilerin verileceği kongrede; 24 Eylül’de çalıştay, 25 Eylül’de kongrenin ilk günü ve 26 Eylül’de de ikinci günü gerçekleştirilecek.