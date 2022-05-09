Dünya genelinde en fazla uygulanan koronavirüs aşısının üreticisi olan BioNTech, son üç ayda elde ettiği toplam gelir ve kârı açıkladı. Şirketin geliri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

2021 yılı genelinde toplamda 19 milyar euro gelir elde eden BioNTech, Ocak – Mart 2022 dönemini kapsayan yılın ilk çeyrek verilerini bugün paylaştı. Şirket, üç aylık dönemde bugüne kadarki en yüksek gelir ve kârı elde ettiğini gösterdi. Paylaşılan bilgilere göre şirket, 2022’nin ilk üç ayında toplam 6 milyar 374 milyon euro gelir elde etti. Bu sayı 2021’in aynı döneminde 2 milyar 48 milyon euro idi.

Açıklamayla birlikte 4 milyar dolarlık gelir açıklanması beklentilerini de yerle bir eden BioNTech, bu gelirindeki net kârınsa 3,7 milyar euro olduğunu duyurdu. Bu sayı, yine geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,12 milyar euro idi. BioNTech’in gelirindeki devasa artışın nedeniyse elbette aşıdan elde edilen gelirdi.

Son 3 ayda 750 milyon doz aşı satıldı:

Tüm dünyada aşıyla toplum bağışıklığının kazanılması için çalışmalar sürerken BioNTech, 2022’de COVID-19 aşılarından elde edeceği gelir tahminini 13 milyar eurodan 17 milyar euroya yükseltti. Şirket, aşı üretiminde ortağı olan Pfizer ile bu yıl 2,4 milyar doz dağıtımı için 100’den fazla ülkeyle anlaşma yapıldığını ve ilk çeyreğin sonuna kadar 750 milyon doz aşının faturalandırıldığını belirtti.

Finansal durumunun yanı sıra BioNTech, gelecek haftalarda Omicron varyantına yönelik aşı geliştirme çabalarına ilişkin laboratuvar verilerinin elde edileceğini duyurdu. Pfizer ile birlikte Omicron varyantına karşı koruma sağlayan bir aşı üzerinde çalışan şirket, ocak ayında bir deneme başlatmıştı.