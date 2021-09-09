BioNTech, Covid-19 aşılarında birçok ülkede kabul gördükten ve olumlu dönütler aldıktan sonra şimdi de kanser hastalığına odaklandı. Kansere yönelik çalışmalara başlayan BioNTech, fare denemelerinde karşılaştığı başarılı sonuçların ardından insan denemelerine başladı. Denemelerin sonuçları Science Translational Medicine dergisinde yayınlandı.

Covid-19 aşısıyla birlikte yakaladığı başarının ardından kanser tedavisine yönelen BioNTech, geçtiğimiz aylarda Faz-2 denemelerine başlamıştı. Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, yeni hedeflerinin 2023 yılına kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek olduğunu açıklamışlardı.

Bu hedef doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerleyen BioNTech, kanser tedavisinde Covid-19 aşısında kullanılan mRNA yöntemini kullanarak bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşacağını öğretecek. Fare denemelerinin ardından insan denemelerine geçilen tedavinin sonuçları Science Translational Medicine dergisinde yayınlandı.

Yan etki görülmedi:

Söz konusu tedavi, vücuda protein üretme talimatları vermek için haberci RNA’yı kullanıyor. Bu doğrultuda, anti-tümör etkileri olan sitokin isimli proteinleri üretmek için vücut teşvik ediliyor. Önceki araştırmalarda, vücutta doğal olarak üretilen sitokinin tümörleri küçültebilecekleri ve hatta tamamen yok edebilecekleri görüldü. Farelerdeki başarının ardından tedavinin insan üstündeki denemeleri de başladı.Tedavi yönteminde şimdiye kadar ciddi yan etki görülmedi. 231 katılımcıyı içeren denemeler devam ediyor.