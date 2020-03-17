İki İlaç Devi, Corona Virüsüne Karşı Aşı Geliştirecek

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Çin merkezli ilaç devi Shanghai Fosun Pharmaceutical ile iş birliği yaptığını açıkladı. Bu iş birliğine ilişkin yapılan açıklamalarda, Corona virüsü aşısı geliştirebilmek için bu ortaklığın kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Tüm dünyanın ortak problemi haline gelen Corona virüsü ile mücadele, tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla 182 bin 406 kişiye bulaşan virüs, 7.154 kişinin hayatına mal oldu. Siyasiler, ülkelerini koruyabilmek adına çeşitli tedbirler alırken bilim insanları da Corona virüsüne karşı aşı geliştirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdiyse bir Türk bilim insanının kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması, aşı için Çinli bir şirketle birlikte çalışacağını açıkladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya merkezli BioNTech'in kurucu ortağı. Bir süredir Almanya'da hizmet veren şirket, artık Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical ile birlikte çalışacak. İki şirket, "BNT162" olarak isimlendirilen bir aşının geliştirilebilmesi, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanması için iş birliğine gitti. Bu iş birliği her iki şirket için de büyük bir önem arz ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalar, BioNTech tarafından yapıldı. Şirket yetkilileri, söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonu itibarıyla başlanacağını söyledi. Testler yapıldıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra BioNTech, aşının Çin dışındaki ülkelerdeki pazarlamasını yapacak. Shanghai Fosun Pharmaceutical ise aşının Çin'deki pazarlama işlemlerini yönetecek.

BioNTech tarafından yapılan açıklamalarda, Prof. Dr. Uğur Şahin'in görüşlerine de yer verildi. Şahin, söz konusu iş birliğinin Corona virüsü aşısını geliştirebilmek için büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi. Shanghai Fosun Pharmaceutical'ın Çin'deki ilaç pazarında geliştirme deneyimi ve kapsamlı bir ağ sunduğunu ifade eden Şahin, şirketin salgınla başa çıkmak için hızla hareket etme taahhüdlerini paylaştıklarını açıkladı.