Anthem ve Mass Effect oyunlarının geliştiricisi olan BioWare, her sene 7 Kasım'ı N7 (November 7) günü olarak kutluyor ve bu özel günde oyunlara dair yeni haberler de geliyor.

Gelen en ilgi çekici haber ise Anthem oyunu için tanıtılan yeni Mass Effect zırhları. Anthem'in baş yapımcısı Micheal Gambel, oyun haritasında bir yer olan Fort Tarsis'de bazı N7 zırhlarını gösteren fotoğraflar yayınladı. Karakter, grubun en hızlısı olan Javel'in zırhı 'İnterceptor'u kullanmakta.

Anthem'de yer alan tek Mass Effect zırhı elbette bu değil. Birçok farklı modeli olan karakterimizin diğer zırh modellerinden bazıları; silah deposuna sahip Ranger zırhı, uçan ve uzun menzilli muharebelerde başarılı olan Strom ve belki de aralarından en korkutucu olanı; büyük hasarlara yol açabilen Colossus. Oyuna Ranger'ı kullanarak başlayabileceğimiz gibi diğer zırhlara sahip olabilmek için oyunda ilerlememiz ve geliştirmeler yapmamız gerekecek.

Her ne kadar görünürde yeni bir Mass Effect oyunu görünmese de bu yeni zırhlar oyun severleri mutlu edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda Mass Effect Andromeda, Xbox One X için HDR ve daha iyi çözünürlükle yeni bir yama aldı. BioWere'in yayınladığı videoda "N7 sizin için ne ifade ediyor?" sorusunun üzerine BioWare'ın genel müdürü Casey Hudson'ın yanıtı ise çok net: "Her gün stüdyoya gelmek ve bir sonraki müthiş Mass Effect oyununun ne olacağını hayal etmek".

Bu, BioWare ve Electronic Arts'ın geçmişte planladığı bir şeydi. Aldığımız duyumlara göre Andromeda'nın yayınlanmasını takiben stüdyo, BioWare Montreal'deki ekip üyelerinin Star Wars: Battlefront II'ye yardımcı olması için EA Motive'e yeniden destek verdi. Ayrıca BioWare, Anthem dışında bir de yeni Dragon Age oyunu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Yönetmen ve yapımcı Mark Darrah, hem yeni Dragon Age için hem de Anthem için çalışmalara katkı sağlıyor.

Metro, Exodus, Crackdown 3, Dead or Alive 6, Jump Force ve Trials Rising'in de yayınlanacağı çok kalabalık bir ayda gelecek olan Anthem, 22 Şubat 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye de gelecek.