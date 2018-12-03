Anthem'den 25 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Birinci şahıs oynanışıyla epey sürükleyici gözüken 'Anthem' oyununun 25 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Dragon Age ve Mass Effect gibi ünlü oyunlarıyla tanınan BioWare tarafından piyasaya sürülecek olan Anthem, 22 Şubat 2019'da oyun severlerle buluşacak. Oyunun çıkış tarihi giderek yaklaşırken, proje geliştiricisi, oyun hakkında yeni ayrıntılar paylaştı.

Şimdiye kadar piyasaya çıkan Anthem oyunları, üçüncü şahıs oynanışına sahipti fakat anlaşılan o ki BioWare bu özellikte değişikliğe gitmiş durumda. Şirket, "Fort Tarsis" olarak bilinen bir sosyal alanda, birinci şahıs oynanışa sahip yeni Anthem oyununun oynanış videosunu paylaştı. Söz konusu videoya baktığımızda oyunun tam da istenildiği gibi nefes kesici ve sürükleyici olduğunu görüyoruz.

Önümüzdeki yıl şubat ayında çıkacak olan oyunu beklemek istemeyenler için 1 Şubat'ta Xbox One, PC ve PlayStation 4 platformlarında oyunun "VIP" demosu yayınlanacak. Bakalım yeni Anthem oyunu bekleneni verebilecek mi?