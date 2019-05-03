Rusya'da Bir Adam Donduktan 6 Saat Sonra Kurtarıldı

Sibirya'da yaşayan bir inşaat işçisi, almış olduğu alkol nedeniyle bayıldı. 6 saat sonra donmuş olarak bulunan adam, 5.000 volt elektrik enerjisi verilerek hayata döndürüldü.

nRusya'da yaşayan 55 yaşındaki Vladimir Yakovleviç, doktuktan 6 saat sonra yapılan müdaheleler ile yeniden hayata döndürüldü. Sibirya'da yaşayan Yakovleviç'in kurtarılması için, adamın vücuduna 5.000 volt elektrik verildi.

İnşaat işçliği yapan Yakovleviç, aşırı alkolün etkisiyle sokak ortasında bayıldı. Hava sıcaklığının hala eksilerde olması, yaşlı adamın donmasına sebep oldu. 6 saat sonra hareketsiz bir halde bulunan adam için yetkililere haber verildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adama müdahele edilmeye başlandı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre Yakovleviç o kadar donmuştu ki, hastaneye getirildikten bir süre sonrasına kadar yüzünde bulunan kar taneleri erimemişti. Doğrudan müdahale edemeyen doktorlar, nabzının olmadığını ancak steteskop yardımıyla yaşam belirtilerine rastgeldiklerini ifade ettiler.

Yaşanan olaydan sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Dmitry Mitsukov, hastanın sıcaklık tabancası kullanılarak önce çözüldüğünü, ardından da tam 25 kez, 5.000 volt elektrik enerjisi verildiğini belirtti.

Doktorlara göre, bir insana bu kadar yoğun ve güçlü elektrik verilmesi kesinlikle ölümle sonuçlanırmış ancak Yakovleviç, yaşamış olduğu bu olayın ardından hala hayatta. Hastanede gözlem altında tutulmaya devam eden yaşlı adamın, yapılacak olan tetkiklerden sonra taburcu olması bekleniyor.