Refleksleriniz ne kadar hızlıdır? Bu soruya herkes farklı cevap verebilir ancak Timaru’daki bu adamın elinde ölçüsü var: Saatte 134 km hızla giderken havada telefon yakalayacak kadar.

Hızlı hareket etmek ve refleks göstermek pek çok oyunun temel noktasıdır. Hatta bazı mesleklerde de refleksler büyük önem taşır. İspanya’da bir hız trenine binen adam, hızlı refleks derken ne kastedildiğini canlı olarak sergiledi.

İspanya’da Port Aventura’da Shambhala adlı hız trenine binen Samuel Kempf, eğlence sırasında birkaç sıra öndeki bir kişinin iPhone X’unu düşürdüğünü fark etti. Kempf, yaptığı açıklamada ‘uzun lafın kısası telefonu yakaladım.’ dedi. Bu hız treninin saatte 130 kilometreden hızlı hareket ettiğini ve bir zamanlar Avrupa’nın en hızlısı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kempf’in inanmayanlar için delili de var. Eğlence parkının kamerası, olayı saniye saniye kaydetti. Genç adam, binişin sona ermesinin ardından telefonu sahibine verdiğini, telefon sahibinin çok sevinip kendisine sarıldığını söyledi.

Kempf, İspanya’ya Yeni Zelanda Fistbol (futbolla voleybolun birleşiminden doğan yeni bir spor dalı) Dünya Kupası için bulunuyor.