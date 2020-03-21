Karantinayı Bozmamak İçin Köpeğini Dronela Gezdirdi (Video)

Kıbrıs'ta yaşayan bir adam, kıvrak zekasıyla karantinayı bozmadan köpeğini sokakta gezdirmeyi başardı. Köpeğe bağladığı drone ile onu uzaktan kontrol eden adamın yayınladığı video, sosyal medyada trend oldu.

Kendimizi karantinaya aldığımız bu günlerde teknoloji olmasaydı neler yapardık bilemiyoruz. Bazı insanlar internet üzerinden görüntülü sohbet ederken, bazı sanatçılar ise yine internet üzerinden performanslarını sergilemeye başladılar. Müzik aletini alıp kameranın karşısına geçen sanatçılar, bir yandan kendileri eğlenirken diğer yandan da izleyenlerini eğlendirmeyi başarıyor.

Kıbrıs'ta yaşayan bir adam ise yaratıcılığını kullanarak koronavirüs karantinasına yeni bir boyut kattı. Koronavirüsle boğuştuğumuz şu günlerde köpeğinin sağlığından ve mutlu olduğundan emin olmak isteyen adam, karantinayı bozmadan bunu başardı.

'Evde kalmak güvenli fakat köpeğinizin mutluluğunu unutmayın':

İnternette yayılan bu videoda, köpeğin boş bir yolda gezdiği gözüküyor. Buraya kadar her şey normal gibi gözükebilir, ilginç olan kısmıysa köpeğe bağlanmış olan bir drone. Drone sayesinde uzaktan nereye gideceği yönlendirilen köpek, hâlinden bir hayli memnun gözüküyor. Videonun sonunda ise kamera drone'u kontrol eden kişiye dönüyor ve ekranda 'Evde kalmak güvenli fakat köpeğinizin mutluluğunu unutmayın' yazısı beliriyor.

Facebook'da bulunan bilgilere göre bu harika fikri ortaya çıkaran kişinin ismi Vakis Demetriou. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne bağlı olan Limasol'de yaşayan Demetriou, bu video ile pek çok evcil hayvan sahibinin sevgisini ve saygısını kazandı. Çarşamba günü paylaşılan video, paylaşıldığı günden beri hızla yayılıyor. 1 milyondan fazla izlenen video internette viral haline gelmiş durumda.

Demetriou, videonun başlığında karantinanın 5.gününde olduğunu belirtti. Şu anda Kıbrıs'ta toplamda 67 adet koronavirüs vakası bulunuyor. Maalesef virüse yakalananlar arasında doktor ve hemşireler de yer alıyor.