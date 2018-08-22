  • 100 Yıllık Negatif Fotoğrafları Görünür Hale Getiren Adam

Bir Adam, Tesadüfen Bulduğu 100 Yıllık Negatif Fotoğrafları Görünür Hale Getirdi

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Emekli bir grafik tasarımcının antika olarak aldığı 4 sterlinlik kutudan 100 yıllık negatif fotoğraflar çıktı. Merakının peşine düşen grafik tasarımcı, resimleri görünür hale getirmeyi başardı.

İngiltere Essex'te yaşıyan 70 yaşındaki Greg Pack, yalnızca antika bir kutu satın almak istedi. İkinci el bir antika pazarında 4 sterlin karşılığında güzel bir kutu alan adam, bu kutunun içinde 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu. Greg Pack'in oğlu Scott Pack, garip ve bir o kadar da korkutucu olan fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. 
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Scott Pack, olayları Twitter üzerinden şu şekilde anlatıyor; 

"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. Hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine bakmış."

"İşte bulduğu şey..."

"Eve döndükten sonra her bir filmi ışığa tutmuş ve iPhone ile fotoğrafları çekmiş. Daha sonra photoshoptan negatifleri pozitife çevirmiş ve şunla karşılaşmış."

İşte o fotoğrafların negatif ve pozitif halleri: 
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Fotoğrafların oldukça tüyler ürpertici olduğunu, sanki bir korku filminden fırlamış gibi durduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. 

Kaynak : https://www.boredpanda.com/mystery-old-box-negatives-photos-scott-pack/
Etiketler: sterlin, negatif fotoğraf
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