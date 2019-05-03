Tayvan'da Bir Adam, Uyuduğu Sırada Bir AirPods'unu Yuttu

Tayvan'da yaşayan genç bir adam, uyuduğu sırada AirPod'unu yuttu. Doğal yollardan çıkan AirPods hala çalışır bir durumdaydı ve gencin bağırsaklarına da zarar vermemişti. Doktorlar bu duruma AirPods'larda kullanılan yumuşak plastik kaplamanın neden olduğunu ifade ediyorlar.

Tayvan'da ilginç bir olay yaşandı. Ben Hsu isminde genç bir adam, AirPods kulaklıklarını yuttu. Kulaklıklarıyla uyuyan genç adam, uyandıktan sonra AirPods'larından birisinin olmadığını farketti. Yatağının çevresini arayan adam, kulaklıklarını bulamayınca iPhone'u Bul uygulamasından yardım almaya çalıştı. Uygulamanın kulaklıklardan gönderdiği 'bip' sesi odanın içerisinde sürekli Hsu'yu takip ediyordu. Talihsiz adam, yaşanan garip durumu anlayınca hastaneye gitti. Hsu'nun midesinde Airpods olduğu çekilen röntgenle de görülebiliyordu.

Hsu, AirPods'unu bulmuştu ancak nasıl çıkaracağı konusu biraz sıkıntılıydı. Doktorlar, doğal yollarla çıkabileceğini, eğer çıkmazsa ameliyet olması gerektiğini söyleyerek Hsu'yu evine gönderdiler. Müshil ilacı verilen Hsu, tuvaletini yaptıktan sonra inceliyor ve yuttuğu AirPod'unun çıkmasını ümit ediyordu. Ertesi gün dışkısını inceleyen Hsu, Airpod'u nihayet çıkarabilmişti. Duruma fazlasıyla sevinen Hsu, bu anın fotoğraflarını paylaştı.

İşin daha da güzel tarafı ise Airpods'a hiçbir şey olmamıştı. Cihaz hala çalışıyordu ve yüzde 41 şarjı vardı. Yeniden doktora giden Hsu'nun bağırsaklarında bir hasar olup olmadığına bakıldı. Hsu'nun bağırsaklarında herhangi bir problem görülmemişti. Hsu'nun doktoru, bu gibi durumlarda genel olarak ciddi bağırsak yırtılmalarının gözlendiğini ancak Airpods'ların dış kaplamasında kullanılan yumuşak plastiğin bu durumu engellemiş olduğunu açıkladı.