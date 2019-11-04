Çevrimiçi ortamın hızı, bir insanın daha başını yaktı. Steve Morrow isimli bir adam, çevrimiçi bir açık artırma sitesinde gördüğü ilana verdiği teklif ile yanlışlıkla 1.000 tavuğun sahibi oldu.

İnternet ortamı, çoğu zaman eğlenilen ve zaman geçirilen bir yer olarak görünse de bazen istenmeyen olaylara ev sahipliği yapabiliyor. Çevrimiçi ortamların bu kadar hızlı ve yanlış anlaşılabilir olması, kimi zaman insanların başını ciddi şekilde ağrıtabiliyor. İşte bu haberimizde bahsedeceğimiz kişinin başı, yanlış anladığı bir açık artırmaya verdiği bir teklif yüzünden derde girdi.

Steve Morrow isimli kişi, Yeni Zelanda merkezli açık artırma sitesi olan Trade Me üzerinde bir satış açıldığını gördü. Bu satış, "one 1.000 hens (bir 1.000 tavuk)" isimli bir satıştı ve Steve, kendince bir teklifte bulundu. Satış sayfasında aynı zamanda "Aciliyetten ötürü 1.000 tavuğumuzu başka bir yere taşımamız gerekiyor" yazıyordu. Küçük bir yumurta çiftliği kapanıyordu ve yavrularına başka bir yuva arıyordu ancak durumlar biraz karıştı.

İstediği kadar tavuk alabileceğini sanan Steve, 1.000 tavuğun sahibi oldu:

Steve Morrow, teklifi yaptığı zaman bu açık artırmayı kazanırsa istediği kadar tavuk alabileceğini sanıyordu ancak işler pek de tahmin ettiği gibi gitmedi. Steve Morrow, bir pazar sabahı saat 11'de açık artırmayı yapan kişi tarafından arandığında şoka uğradı. Tavukların ve açık artırmanın sahibi Steve'e 1.000 adet tavuğun sahibi olduğunu söyledi. Steve, olayları şu şekilde aktardı:

"Açık artırma sona erdiğinde 'Çok iyi' dedim. Sonunda istediğim kadar tavuğa sahip olabileceğimi sanıyordum ancak öyle olmadı. Açık artırmayı başlatan adam ile konuştuğum zaman bu satışın 1.000 tavuk için olduğunu söyledi. Size açık bir şekilde dumura uğradığımı belirtebilirim."

Steve Morrow, satıcı ile konuşurken ilanın 'kafa karıştırıcı' olduğunu söylediğinde açık artırmanın sahibi Matthew Blomfield, bu durumu kabul etmedi. İlanda en az 3 kere satışın 1.000 tane tavuk için olduğunu belirttiğini söyleyen Matthew, "Bu ilanı yanlış anlamak gerçekten beceri ister" açıklamasını yaptı.

Olayların sonunda tavukların eski sahibi Blomfield ve tavukların yeni sahibi Morrow, ister istemez sahibi olduğu 1.000 tavuk için yeni bir yuva aramaya başladı. Steve Morrow, hayvan barınakları ile görüşerek 700 tavuğu barınağa göndermeyi başardı. Tavuklardan 20 tanesini kendine saklayan Morrow, geri kalan 280 tavuk için de yuva aramaya devam ediyor.