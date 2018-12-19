Yumruk Yemesinin Ardından Gözünde Yıldız Oluşan Adam

Hindistan’da yaşanan olayda, Punjab şehrinde yaşayan 36 yaşındaki bir adamın gözünde, yediği yumruğun ardından yıldız şeklinde bir katarakt oluştu. Oldukça göz alıcı bir görüntüye sahip olan şey aslında bir görme kusuruna sebep oluyor.

İsmi açıklanmayan adamın gözünde yer alan yıldız şekli, darbeye bağlı kataraktlarda sıklıkla görülen bir şey. Gözde bulunan lens kapsülünde yer alan sıvının hasar görmesinden kaynaklı olarak katarakt oluşuyor. Yaşlılık gibi doğal sebeplerden ortaya çıkan kataraktta göz rengi solarken, darbeye bağlı kataraktta ise böyle şekiller oluşmasına sıklıkla görülüyor. Yıldız şekilli ya da rosetta katarakt olarak adlandırılan bu şekil de en sık görülen darbeye bağlı katarakt şekillerinden.

Kataraktın oluşma sebebi ise gözde bulunan proteinlerin yapısal olarak değişikliğe uğraması ve bir araya toplanarak tabakalaşma yaratması. Bu nedenle gözün ışık giren kısmında bulutlanma, bulanıklaşma ve görme kaybı yaşanıyor.

Durumu rapor eden doktorların yazdıklarına göre adam, darbe aldıktan altı yedi saat kadar sonra görme sorunları yaşamaya başlamış. Bu tür kataraktların ortaya çıkması hemen olabileceği gibi darbeden aylar sonra da olabiliyor. Kavganın iki gün ardından doktora giden adam, göz muayenesinden sonra ameliyata alınmış. Gözünün geri kalanı zarar görmeyen adam, standart prosedürle tedavi edildi ve gözündeki plaka ameliyat ile alındı. Ameliyatın ardından yapılan testlerde adamın gözünün tamamen iyileştiği ve gözün kalıcı bir hasar görmediği açıklandı.