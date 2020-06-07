Bir Adamın Mesanesinden 61 cm’lik Şarj Kablosu Çıkarıldı

Hindistan’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir adamın mesanesinden 61 santimetre uzunluğunda şarj kablosu çıkarıldı. Anlaşılan adam sorununu dürüst bir şekilde anlatmamıştı.

Bugüne kadar sizlerle inanılması güç birçok tıp hikâyesi paylaştık. Ancak bu kez paylaşacağımız hikâye diğer hikâyelerimize göre daha da garip kalıyor. Hindistan’ın kuzeyinde geçtiğimiz pazar günü doktorlar, ilginç ve bir o kadar da midenizi gıdıklayacak bir operasyon gerçekleştirdiler.

Hindistan’da 30 yaşındaki bir adam, karın ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz hafta kendisine en yakın olan hastaneye gitti. Ancak karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adam, muhtemelen yaşadığı olayları doktorlara dürüstçe anlatmadı. İşte hikâyemizin garipliği de burada başlıyor.

Karın ağrısıyla başvurdu, mesanesinden kablo çıktı:

Doktorlar tarafından röntgeni çekilen adamın röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar, fazlasıyla şaşırtıcı bir şeyle karşılaştılar. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adamın içinde tam 61 santimetre uzunluğunda bir kablo gözüküyordu. Doktorlar, hemen hastayı tedavi altına aldılar.

Mesanesinde 61 santimetrelik kabloyla dolaşan adamın mide-bağırsak kanalı, doktorlar tarafından incelenecekti. Ancak hasta, bunun öncesinde tam iki gün boyunca kabızlık ilacı kullandı. Hastanın mide-bağırsak kanalını inceleyen doktorlar, burada bir şey bulamamıştı. Çünkü kablo, adamın mesanesinde bulunuyordu. Yani cinsel organından bir şekilde içeri girmişti. Bunu gören doktorlar, hemen ameliyat kararı aldılar.

45 dakika süren ameliyatın ardından 61 santimetrelik kablo, hastanın mesanesinden başarıyla çıkarıldı. Mesaneden çıkan kablonun bir şarj kablosu olduğu görüldü. Tabii hastayı ameliyat eden doktor, 25 yıllık kariyeri boyunca böyle bir şeye hiçbir zaman rastlamadığını söyledi.

Ancak bu, hastaneye karın ağrısı sorunuyla şikayet eden adamın tek garip yönü değildi. İddialara göre adam, daha önce “yanlışlıkla” kulaklık yemişti. Doktorların söylediklerine göre hasta, ya bu 61 santimetrelik kabloyu “cinsel doyum” amacıyla kullanmıştı. Tüm bu olayların sonucunda hasta, ameliyattan sonraki 3 gününü hastanede geçirdi.