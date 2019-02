Önümüzdeki sene çıkacağı tahmin edilen yeni nesil Sony konsolunun fiyatı yüksek olacak.

Görünüşe göre şu an ki konsol jenerasyonunun sonu geliyor, PlayStation ve Xbox’ın yeni nesil konsollar üzerinde çalıştığına ilişkin dedikodular ortaya çıkıyor. Şu an için yeni nesil konsollara dair çok fazla şey bilinmiyor ancak bu sektörde bulunan analistlerden bir tanesi, PlayStation 5’in yüksek etiket fiyatına sahip ‘premium’ bir konsol olacağını söylüyor.

Ace Research Institute analisti Hideki Yasuda’ya göre, PlayStation 5’in etiket fiyatı 499 dolar olacak. PlayStation 4, 2013 yılında 399 dolardan satışa sunulmuştu.

Yasuda’ya göre, PS5’in 499 dolardan ucuza satılma ihtimali de var, hatta belki PS4 ile aynı fiyata bile satılabilir. Eğer ki bu gerçekleşirse, Sony üretim maliyetiyle satmaya çalışırsa şirket çok büyük bir satış rakamı elde edebilir. Aslında Sony, PS5’i 499 dolardan satışa sunsa bile yeni nesil konsollarda gerekli teknolojik yeniliklerin yapılmadığı düşüncesi şirket üzerinde var olacak.

Peki, Playstation 5 ne zaman satışa sunulacak? Yasuda’ya göre, konsolun satışı 2020 yılında başlayacak. Daha önceden 2019’da satışa sunulacağı tahminleri bulunsa da şu an bakıldığında 2020 yılı daha olası olarak görülüyor. Yasuda, premium konsollar açısından bakıldığında PS5’in PS4 ile oldukça benzer olacağını tahmin ediyor.

Neredeyse her 5 geliştiriciden 1’inin yeni nesil konsollar için çalıştıkları yönündeki haberleri göz önüne alındığında, konsolun çıkış tarihinin artık oldukça yaklaşmış olduğu su götürmez bir gerçek haline geliyor. Ayrıca hayranlar arasında dönen söylentilere göre, The Last of Us Part 3, Death Stranding ve Ghosts of Tsushima PS4’ü es geçerek direkt PS5’e çıkacak.