''iPhone Satışları 2019 ve 2020'de Ciddi Şekilde Düşecek''

Analist Pierre Ferragu, 2018 yılı içinde Apple'ın iPhone satışlarında başarılı bir grafik yakalaması, şirketin önümüzdeki iki yılda iPhone satışlarından düşük gelir elde etmesine neden olacak.

New Street Research analisti Pierre Ferragu’ya göre Apple’ın 2017 model iPhone’lar ile başarılı satış miktarına ulaşması, şirketin 2019 ve 2020 yıllarında satışlar konusunda durgunluk yaşamasına neden olacak. Ferragu, 2018 yılı içinde pek çok Apple severin büyük bir bedel karşılığı cihazlarını iPhone X’a yükselttiğini dile getirirken, bu durumun önümüzdeki yıllarda iPhone satışlarını etkileyeceğini belirtti.

Ferragu’nun açıklamalarına göre Apple’ın yılın geri kalanında 65 milyon iPhone X ve 30 milyon iPhone 8 Plus daha satması bekleniyor. Bu miktarı, şu ana kadar gerçekleşen iPhone X ve iPhone 8 Plus satış miktarı ile topladığımızda Apple kullanıcılarının büyük bir bölümünün bu yıl içinde cihazlarını yükselttiklerini görüyoruz. Ferragu’ya göre Apple’ın 2019 yılı gelirleri Wall Street’in tahminlerinin %10 gerisinde kalacak.

Gelecek yıl Apple satışlarında düşüş yaşanmasının en büyük nedeni, kullanıcıların genişleyen cihaz yükseltme döngüleri. Hem artan cihaz fiyatları hem de şirketlerin dişe dokunur bir yenilik duyurmamaları, kullanıcıların cihazlarını çok daha uzun aralıklarla yeni modele yükseltmelerine neden oluyor. Bu duruma Apple açısından baktığımızda ise iPhone X alan kullanıcıların 1000 dolar gibi astronomik bir bedel ödediğini, ayrıca da 2018 model tüm iPhone modellerinin geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile 1000 dolar verip iPhone X alan çoğu kullanıcı, aynı tasarıma sahip 900 dolarlık yeni iPhone X’a çok fazla ilgi göstermeyecektir. Muhtemelen…