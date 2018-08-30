Bilim insanları, yaptıkları araştırma için toplamda 250 denek ihtiyacı duyuyorlar. Bu denekler, günde bir tane avokado yemek için 300 dolar ödül alacaklar.

Loma Linda, Penn State, Tufts ve Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, avokado yemenin insan vücuduna olan etkilerini araştırmaya başladı. Avokado yemenin iç organlarda yağlanmaya sebep olup olmadığının araştırılacağı bu çalışma için deneklere verilen ödül ise 300 dolar.

Katılım göstermek isteyen deneklerin şu şartlara sahip olması gerekiyor:

1 ay boyunca 2 tane veya 6 ay boyunca günde 1 tane avokado yemek.

25 yaşında veya üstünde olmak.

Kadınlar için bel genişliğinin 89 cm, erkekler içinse 1 metrenin üstünde olması.

Tüm bunların karşılığında, 2 yıl boyunca ücretsiz tedavi ve muayene imkanı ve 300 dolar gibi bir ödül veriliyor. Aynı zamanda deney son bulduğunda, deneye katılanlar Hass Avocado Board tarafından verilen 24 hediye avokado ile evlerinin yolunu tutabilecekler.