Yeni Akıllı Telefonların Pil Ömrü Eskilerine Göre Azaldı

Washington Post'un son raporunda, yeni akıllı telefonların, eskileriyle karşılaştırıldıklarında batarya ömürlerinin azaldığı ortaya çıktı.

Washington Post'un raporuna göre her yeni çıkan akıllı telefon, kullanıcılara bir öncekine göre daha az pil ömrü sunuyor. Ayrıntılı bir batarya ömrü testinde, Washington Post gazetesinden Geoffrey A, iOS ve Android işletim sistemlerini kullanan popüler akıllı telefonların, batarya ömründe öncekilerle kıyaslandığında muazzam bir düşüşe şahit olduklarını keşfetti.

Geoffrey A, Google Pixel 3, Apple iPhone XS ve Samsung Galaxy Note9 ve diğer bazı cihazlara testler uygulayarak sonuçları karşılaştırdı. Söz konusu test sonuçlarına göre Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in, Pixel 3 ve 3XL'e göre daha fazla pil ömrüne sahip olduğu belirlendi.

iPhone XR ve Galaxy Note9 gibi son teknoloji cihazlar, testlerde en iyi sonuçları verdi ve grafiğin üstünü oluşturmayı başardı. Genel olarak, daha büyük olan cihazların daha iyi pil ömrüne sahip olduğu görüldü. Fakat eski telefonların bataryaları küçük olmasına rağmen daha fazla pil ömrü sunduğu ifade edildi. Aşağıdaki grafikte, bazı cihazların eski telefonlardan daha iyi performans gösterdiğini görebilirsiniz.

Sonuç olarak akıllı telefonların yeni modelleri piyasaya çıktıkça, kullanılan batarya kapasitesi de artıyor. Bu yüzden daha iyi pil ömrü sağladıklarını söylesek de eski telefonlara baktığımızda daha az kapasiteli bataryalar daha fazla pil ömrü sağlayabiliyor.