Bir Asker, Avengers: Endgame'i İzlemek İçin Firar Etti

Şaka gibi olayda Güney Kore'de görev yapmakta olan bir asker, Avengers: Endgame'i izlemek için ordu üssünden firar etti ancak filmin ortasında yakalandı.

Uzun zamandır merakla beklediğiniz bir filmi bir an önce izlemek için nelerden vazgeçebilirsiniz? Açıkçası ben sinema bileti için ödemem gereken ücret dışında herhangi bir şeyden vazgeçemem. Güney Kore’de görev yapmakta olan bir asker, bir film için nelerin göze alınabileceğinin en iyi örneği olabilir.

Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir asker, ordu üssünden firar ederek kayıplara karıştı. Bir taksinin firari askeri ihbar etmesiyle bulunan askerin Avengers: Endgame’i izlemeye gittiği öğrenildi. Kotaku’nun haberine göre asker, “ Avengers: Endgame’i izlemek istiyordum, bu yüzden de ordu üssünden firar ettim.” dedi.

Tahmin edebileceğiniz gibi firari asker için ordu tarafından soruşturma başlatıldı. Asker, sinema salonunda yakalandığı için çok merak ettiği filmin en azından bir bölümünü izleyebildiğini söyleyebiliriz. Yine de muhtemelen Güney Kore ordusu, firari asker mutlu sonu göremeden onu ‘asıl görevine’ götürmek üzere alıkoydu.